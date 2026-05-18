إعلان عن منحة COMSATS University Islamabad للعام الدراسي 2026 -2027.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية بأن سفارة جمهورية باكستان الاسلامية قد أفادت بأن COMSATS University Islamabad قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا للفصل الدراسى الخريفى 2026 برسوم موحدة تعادل رسوم الطلاب الباكستانيين.
اعلان عن منحة COMSATS University Islamabad للعام الدراسى 2026 - 2027
واوضحت أن آخر موعد للتقديم : 30 مايو 2026
ولمزيد من التفاصيل ذات الصلة باجراءات القبول ومعايير الأهلية وجدول القبول ونموذج الطلب وتفاصيل المنح الدراسية يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى تحت علامة التبويب ( الطلاب الدوليين ) :
https://ww2.comsats.edu.pk/internationalstudents/
أو عن طريق الايميل التالى :
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح