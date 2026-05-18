قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين غزل المحلة والاتحاد السكندري بالدوري
أبو العينين: ليبيا خط أحمر.. ومصر تدعم المؤسسات الليبية
ماسك يتوقع تزايد استخدام السيارات ذاتية القيادة في أمريكا هذا العام
تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي
حادثة مروعة في إسرائيل.. انقطاع التيار الكهربائي بعد تصادم دموي في تل أبيب
نيكولاس ويليامز: الناتو غير مستعد لتداعيات أي مواجهة محتملة مع إيران
انقطاع المياه بهذه المناطق في القاهرة.. الأربعاء
تكبيرات العيد .. وقتها وصيغتها والمأثور عن النبي فيها
دعاء استقبال ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المكتوبة للعشر المباركة
22 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص بكرداسة
حياة كريمة: تمكين اجتماعي واسع يستهدف عشرات الملايين في الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبدالصادق الشوربجي: المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي

عبدالصادق الشوربجي
عبدالصادق الشوربجي
عبدالوكيل أبو القاسم

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية شهدت تحسنًا كبيرًا مقارنة بفترات سابقة حيث كانت محملة بأعباء وموروث ضخم من التحديات وتشابكات مالية مع جهات متعددة.

دعم كامل من القيادة السياسية والحكومة

وأشار إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا وبدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الصحافة القومية وأستغلال أصولها وتذليل العقبات أمامها على كافة المستويات، صحفيا، إداريا وماليا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي لمناقشة موازنة الهيئة، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.


وأوضح الشوربجي أن المؤسسات القومية في طريقها إلى تحقيق التوازن المالي بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة التى اتخذتها الهيئة بتنسيق وتعاون كامل مع المؤسسات، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لمجهودات تمت في ملف استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات بما يسهم في تحسين الأوضاع بشكل كبير.
وأشاد الشوربجي بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة المالية وتقديم الدعم اللازم للهيئة للوفاء بالالتزامات في أوجه عديدة، وأشار إلى تحديات كانت تواجه المؤسسات الصحفية نتيجة الأزمات العابرة للحدود وارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة، وأكد نجاح الهيئة والمؤسسات في امتصاص الكثير من الصدمات وتحويل التحديات إلى نجاحات، وأشار إلى أنه لأول مرة بدأت المؤسسات القومية في دفع تأمينات وضرائب وخلافه وصلت إلى أكثر من 700 مليون جنيه خلال العامين الأخيرين .
وشدد الشوربجي على أن ملف التدريب يمثل أولوية قصوى للهيئة، وأكد تنظيم العديد من الدورات التدريبية للصحفيين والإداريين، والحرص على استمرار هذه الدورات بما ينعكس على تطوير العمل في المؤسسات، وأشار إلى أنه يتم دراسة آلية لإتمام تعيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية.

المهندس عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية الصحف القومية الوطنية للصحافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

توروب

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

ترشيحاتنا

الدكتور هاني النقراشي مع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط

النقراشي: الطاقة الشمسية الحرارية الحل الأمثل لإنتاج الكهرباء المستدامة في مصر

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: نعمل على توطين تكنولوجيات الطاقة المتجددة لتعزيز التنمية المستدامة

جانب من الفعاليات

بحضور وزيرة الثقافة ووزير التعليم العالي || افتتاح «خبايا الروح».. معرض فني يعكس رؤية إنسانية وتأملية

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد