عبدالصادق الشوربجي: المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة؛ أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية شهدت تحسنًا كبيرًا مقارنة بفترات سابقة حيث كانت محملة بأعباء وموروث ضخم من التحديات وتشابكات مالية مع جهات متعددة.

دعم كامل من القيادة السياسية والحكومة

وأشار إلى أن الهيئة لا تدخر جهدا وبدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة للحفاظ على الصحافة القومية وأستغلال أصولها وتذليل العقبات أمامها على كافة المستويات، صحفيا، إداريا وماليا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة الدكتورة ثريا البدوي لمناقشة موازنة الهيئة، وبحضور علاء ثابت وكيل الهيئة ومروة السيسي، أمين عام الهيئة.



وأوضح الشوربجي أن المؤسسات القومية في طريقها إلى تحقيق التوازن المالي بعد سلسلة من الإجراءات والخطوات الجادة التى اتخذتها الهيئة بتنسيق وتعاون كامل مع المؤسسات، وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لمجهودات تمت في ملف استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات بما يسهم في تحسين الأوضاع بشكل كبير.

وأشاد الشوربجي بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة المالية وتقديم الدعم اللازم للهيئة للوفاء بالالتزامات في أوجه عديدة، وأشار إلى تحديات كانت تواجه المؤسسات الصحفية نتيجة الأزمات العابرة للحدود وارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة، وأكد نجاح الهيئة والمؤسسات في امتصاص الكثير من الصدمات وتحويل التحديات إلى نجاحات، وأشار إلى أنه لأول مرة بدأت المؤسسات القومية في دفع تأمينات وضرائب وخلافه وصلت إلى أكثر من 700 مليون جنيه خلال العامين الأخيرين .

وشدد الشوربجي على أن ملف التدريب يمثل أولوية قصوى للهيئة، وأكد تنظيم العديد من الدورات التدريبية للصحفيين والإداريين، والحرص على استمرار هذه الدورات بما ينعكس على تطوير العمل في المؤسسات، وأشار إلى أنه يتم دراسة آلية لإتمام تعيين المؤقتين في المؤسسات الصحفية القومية.