قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
موعد مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أمم أفريقيا للناشئين
قفزة الوقود والأسمدة بسبب حرب إيران والجفاف تدفع مزارعي أستراليا لتقليص زراعة القمح
البعثة الطبية للحج: منظومة متكاملة للرعاية.. و 3948 حالة تردد على العيادات يوميًا
دعم مسار التفاوض بين واشنطن وطهران..وزير الخارجية يلتقى مستشار الأمن القومي البريطاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط: 80 مليون جنيه مبيعات بمعرض الأثاث وتشغيل مشروعات خدمية جديدة بالمحافظة

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

ترأس  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور  الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور بحيري، السكرتير العام المساعد، و اللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، وذلك لمتابعة ملفات العمل الحيوية واستعراض معدلات تنفيذ المشروعات والخدمات الجارية بمختلف القطاعات.

شهد الاجتماع استعراضًا لمؤشرات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، حيث أعلن المحافظ تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات الإنجاز  للمشروعات المدرجة بالخطة، مؤكدًا استمرار العمل لاستكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

قطاع الاستثمار 

وفي قطاع الاستثمار والتسويق، أشاد المحافظ بالنجاح الكبير الذي حققه معرض “صنع في دمياط” للأثاث، والذي أقيم خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 2 مايو 2026، بمشاركة 83 عارضًا من صناع الأثاث الدمياطي، حيث بلغت قيمة المبيعات والتعاقدات نحو 80 مليون جنيه، في خطوة تعزز من دعم الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الدمياطي.

المشروعات الجاري تنفيذها

واستعرض المجلس عددًا من الجهود التنفيذية والمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من المراكز والمدن، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم الإعلان عن الانتهاء الكامل من أعمال محطة معالجة صرف صحي الركابية وبدء التشغيل التجريبي لها، بما يمهد لتشغيل 4 محطات رفع معطلة بمركز كفر البطيخ، إلى جانب الانتهاء من تجارب تشغيل محطة رفع أم الرضا الجديدة، فضلًا عن تذليل معوقات طريق عزبة البرج من خلال تعديل مناسيب عدد من العدايات التابعة لشركة المياه.

كما شهد الاجتماع استعراض بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية لإدارة وتطوير المواقع الإعلانية بالمحافظة، بهدف تعظيم العوائد وتحقيق تنمية مستدامة للموارد.

وفي ملف توريد القمح، تابع المحافظ انتظام العمل بالشون والصوامع، حيث تم استقبال نحو 2000 طن حتى الآن عبر 9 شون، من إجمالي مستهدف يبلغ 44 ألف طن بنهاية الموسم.
وتناول الاجتماع عددًا من المبادرات المجتمعية والخدمية، إلى جانب إطلاق حملات أسبوعية لتحسين البيئة ورفع المخلفات وتطهير الترع وإنارة الطرق بالقرى.

كما ناقش المجلس منظومة النقل الحضاري بمدينة رأس البر، حيث تم الدفع بالطفطف الكهربائي للعمل بمنطقتي النيل واللسان كوسيلة نقل صديقة للبيئة للحد من التكدسات وتحسين الحركة بالمدينة.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ حصاد المشروعات التي تم افتتاحها مؤخرًا، والتي شملت 17 مشروعًا خدميًا في قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والأوقاف، بما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى محمد فوزى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

تقزح اللحوم

بعد واقعة الشاورما .. كل ما لا تعرفه عن تقزح اللحوم

هوندا ارتشيل

فستان أحمر من الريش… هاندا أرتشيل تثير الجدل بإطلالة لافتة

الطفل

ماتزعليش قولي يارب.. طفل صغير يواسي والدته بعد فقدان عملها

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد