محافظ دمياط: 80 مليون جنيه مبيعات بمعرض الأثاث وتشغيل مشروعات خدمية جديدة بالمحافظة

ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور بحيري، السكرتير العام المساعد، و اللواء اسلام كمال مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، وذلك لمتابعة ملفات العمل الحيوية واستعراض معدلات تنفيذ المشروعات والخدمات الجارية بمختلف القطاعات.

شهد الاجتماع استعراضًا لمؤشرات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، حيث أعلن المحافظ تحقيق قفزة ملحوظة في معدلات الإنجاز للمشروعات المدرجة بالخطة، مؤكدًا استمرار العمل لاستكمال باقي المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

قطاع الاستثمار

وفي قطاع الاستثمار والتسويق، أشاد المحافظ بالنجاح الكبير الذي حققه معرض “صنع في دمياط” للأثاث، والذي أقيم خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 2 مايو 2026، بمشاركة 83 عارضًا من صناع الأثاث الدمياطي، حيث بلغت قيمة المبيعات والتعاقدات نحو 80 مليون جنيه، في خطوة تعزز من دعم الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الدمياطي.

المشروعات الجاري تنفيذها

واستعرض المجلس عددًا من الجهود التنفيذية والمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من المراكز والمدن، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم الإعلان عن الانتهاء الكامل من أعمال محطة معالجة صرف صحي الركابية وبدء التشغيل التجريبي لها، بما يمهد لتشغيل 4 محطات رفع معطلة بمركز كفر البطيخ، إلى جانب الانتهاء من تجارب تشغيل محطة رفع أم الرضا الجديدة، فضلًا عن تذليل معوقات طريق عزبة البرج من خلال تعديل مناسيب عدد من العدايات التابعة لشركة المياه.

كما شهد الاجتماع استعراض بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية القومية لإدارة وتطوير المواقع الإعلانية بالمحافظة، بهدف تعظيم العوائد وتحقيق تنمية مستدامة للموارد.

وفي ملف توريد القمح، تابع المحافظ انتظام العمل بالشون والصوامع، حيث تم استقبال نحو 2000 طن حتى الآن عبر 9 شون، من إجمالي مستهدف يبلغ 44 ألف طن بنهاية الموسم.

وتناول الاجتماع عددًا من المبادرات المجتمعية والخدمية، إلى جانب إطلاق حملات أسبوعية لتحسين البيئة ورفع المخلفات وتطهير الترع وإنارة الطرق بالقرى.

كما ناقش المجلس منظومة النقل الحضاري بمدينة رأس البر، حيث تم الدفع بالطفطف الكهربائي للعمل بمنطقتي النيل واللسان كوسيلة نقل صديقة للبيئة للحد من التكدسات وتحسين الحركة بالمدينة.

وفي سياق متصل، استعرض المحافظ حصاد المشروعات التي تم افتتاحها مؤخرًا، والتي شملت 17 مشروعًا خدميًا في قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والأوقاف، بما يعكس استمرار جهود الدولة في دعم البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.