لتأمين امتحانات النقل.. جولة فجرية مفاجئة لمدير "تعليم دمياط" بإدارة "السرو" التعليمية

​في خطوة مفاجئة لضمان انضباط سير العملية الامتحانية، أجرى ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية في الساعات الأولى من فجر اليوم، شملت مركز توزيع أسئلة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بإدارة السرو التعليمية، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة وضمان وصول الامتحانات للجان في وقتها المحدد.

​



​وأوضح "عمــاره" أن عملية تسليم المظاريف تمت في أجواء هادئة ومنظمة، مؤكداً التزام جميع مدارس إدارة السرو بتسلم أسئلتها في المواعيد المقررة ووفقاً للتدابير الاحترازية والأمنية اللازمة.

جوله لتعليم دمياط

​وخلال جولته، شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، موجهًا بتوفير بيئة امتحانية مثالية للطلاب من حيث ​التهوية والإضاءة الجيدة داخل اللجان لضمان راحتهم النفسية و​الحظر التام للهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لكل من الطلاب والملاحظين، تفعيلًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

متابعه الامتحانات

​واختتم "عمــاره" تأكيده على استمرار الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة من قِبل القيادات التعليمية والموجهين طوال فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي عقبات قد تظهر.