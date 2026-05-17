اتحاد بشبابها يلتقي بمحافظ دمياط لدعم المبادرات التنموية وتمكين الشباب

عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا مع ممثلي “اتحاد بشبابها” بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والقائمين بعمل مدير مديرية الشباب والرياضة لمناقشة عدد من المبادرات التنموية المقترحة لدعم الشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

وتضمنت المقترحات مبادرة “دمياط عاصمة شباب الصناع” لإنشاء معرض دائم لصناعات الأثاث والحرف التراثية، إلى جانب تنظيم “مهرجان دمياط للسياحة والتسوق” بمدينة رأس البر خلال موسم الصيف لتنشيط السياحة والتجارة الداخلية.

اتحاد بشبابها

كما ناقش الاجتماع إنشاء “مركز دمياط للتأهيل والابتكار الشبابي” و“أكاديمية الحرف الذكية” بمراكز الشباب، لدعم التدريب المهني والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الأثاث، فضلًا عن التوسع في إنشاء مصانع أثاث صديقة للبيئة تعتمد على معايير الاستدامة.

مبادرة بشبابها

وتناول اللقاء أيضًا مبادرة “جسر الابتكار.. من مدرج الجامعة إلى واقع دمياط” بالتعاون مع جامعة دمياط، لاستثمار مشاريع التخرج وتحويلها إلى حلول تطبيقية تخدم المحافظة، إلى جانب مقترح إدراج ملف مواصلات الخطوط الأساسية بين القرى والمراكز ضمن مبادرة “خطوة لقرية أفضل” التي أطلقها المحافظ مؤخرًا.

واستمع المحافظ إلى كافة مقترحات الشباب، ووجّه بضرورة اختيار أفضل الأفكار المطروحة ووضع آليات تنفيذ واضحة لتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، قام ممثلو “اتحاد بشبابها” بتكريم الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، تقديرًا لجهوده في دعم الشباب والمبادرات التنموية وحرصه على تمكينهم وإشراكهم في صنع القرار التنموي بالمحافظة.