ميناء دمياط يتداول 15 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الــ24 ساعة الماضية 14 سفينة .. بينما غادر منه 15 سفينة، كما بلغ عدد السفن الموجودة على أرصفة الميناء ويتم التداول عليها 15 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( UMM AL HOUL ) والتى ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 290 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 73 ألفا و300 طن من الغاز المسال، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز ( UGDC ).

وذكر بيان صادر عن هيئة الميناء اليوم /الأحد/ أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و391 طنا شملت 11 ألفا و774 طن يوريا و 2600 طن مولاس و 9202 طن جبس معبأ و 110 أطنان كسب صويا و 600 طن أسمنت و 5105 أطنان بضائع متنوعة.

وتابع البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 64 ألفا و411 طنا شملت 2386 طن قمح و12 ألفا و210 أطنان ذرة و 2200 طن حمص و 19 ألف طن فول صويا و 1933 طن خشب زان و 7514 طن أبلاكاش و 10 آلاف 840 طن خردة و 4500 طن حديد و 3828 طن بضائع متنوعة،

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 413 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارده 37 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3368 حاوية مكافئة.

وأفاد البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 180 ألفا و108 أطنان ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50 ألفا و482 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 6830 حركة.