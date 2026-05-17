افتتاح عيادة التأمين الصحي بكفر سعد البلد

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، عيادة التأمين الصحي بكفر سعد البلد، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان بغرفتيه، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي بدمياط، وذلك خلال جولته الافتتاحية لعدد من المشروعات احتفالاً بالعيد القومي للمحافظة، والتى رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ مبنى العيادة الذى تم تجهيزه بالكامل ليشمل عيادات خارجية لجميع التخصصات ومعمل وصيدليات وعيادة أسنان ومركز خدمة عملاء ، ليُعد أول مبنى مستقل لخدمات التأمين الصحي لخدمة أهالي القرية والتخفيف عن كاهلهم.

عيادة التامين الصحي

وأشاد محافظ دمياط بجهود المجتمع المدني للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع المهم الذى يدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكل المناطق.