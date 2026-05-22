التهاب المرارة.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

التهاب المرارة من المشكلات الصحية الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحدث غالبًا نتيجة انسداد القنوات المرارية بسبب حصوات المرارة، مما يؤدي إلى التهاب شديد قد يتطور في بعض الحالات إذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع.

ويظهر التهاب المرارة من خلال مجموعة من الأعراض أبرزها ألم حاد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، قد يمتد إلى الكتف أو الظهر، ويصاحبه غثيان وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، إضافة إلى زيادة الألم بعد تناول الأطعمة الدسمة.

ويحذر الأطباء من إهمال هذه الأعراض، حيث قد يؤدي التأخر في العلاج إلى مضاعفات خطيرة مثل انفجار المرارة أو انتشار العدوى في الجسم أو التأثير على البنكرياس والقنوات الصفراوية.

ويعتمد التشخيص عادة على السونار وتحاليل الدم لتحديد درجة الالتهاب ووجود الحصوات، بينما تتراوح طرق العلاج بين استخدام المسكنات والمضادات الحيوية في الحالات البسيطة، أو التدخل الجراحي لاستئصال المرارة في الحالات المتكررة أو الشديدة.

وينصح الخبراء بضرورة اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون، مع الحفاظ على وزن مثالي وتجنب الأطعمة المقلية، للوقاية من الإصابة بالتهاب المرارة وتقليل احتمالية تكون الحصوات.