مرأة ومنوعات

وصفات منزلية سهلة لتجميل البشرة قبل العيد

ماسك
ماسك
ريهام قدري

مع اقتراب عيد الأضحى، كثير من السيدات يبدأن الاهتمام بالبشرة للحصول على نضارة سريعة وإطلالة مشرقة في العيد، ويمكن الاعتماد على ماسكات طبيعية بسيطة تمنح ترطيبًا ولمعانًا دون تكلفة كبيرة.

ماسك الزبادي والعسل للنضارة

يعتبر من أسرع الماسكات التي تمنح البشرة ترطيبًا ونعومة، ويُساعد على تهدئة الإجهاد والجفاف.
يخلط ملعقة زبادي مع ملعقة عسل طبيعي، ويترك على الوجه 15 دقيقة ثم يُغسل بماء فاتر.

ماسك القهوة لتفتيح وإشراقة البشرة

القهوة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل الشحوب.
يمكن خلط ملعقة قهوة مع ملعقة زبادي أو عسل، ووضع الخليط على البشرة عدة دقائق مع تدليك خفيف.

ماسك الخيار لترطيب البشرة

الخيار من أفضل المكونات المهدئة خاصة مع حرارة الجو.
يُضرب نصف خيار مع ملعقة جل صبار ويوضع على الوجه 20 دقيقة للحصول على انتعاش وترطيب.

ماسك النشا وماء الورد

يساعد على تهدئة البشرة وتقليل المظهر المجهد قبل العيد.
يمزج ملعقة نشا مع كمية مناسبة من ماء الورد حتى يتكوّن قوام كريمي، ثم يُترك على البشرة حتى يجف جزئيًا.

نصائح مهمة قبل استخدام الماسكات

تنظيف البشرة جيدًا قبل أي ماسك.

عدم تجربة مكونات جديدة قبل العيد مباشرة.

استخدام مرطب مناسب بعد الماسك.

شرب كمية كافية من المياه للحصول على نضارة طبيعية.


كما يفضل النوم الجيد وتقليل السهر في الأيام الأخيرة قبل العيد، لأن الراحة تنعكس مباشرة على إشراقة البشرة.

