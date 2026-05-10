قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ودعم جهود الوساطة لخفض التصعيد في المنطقة
الزراعة: بدء صرف الأسمدة للموسم الزراعي الصيفي الكترونيا وإلغاء التعامل النقدي
الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا وتدعو لسلام دائم
الأزهر يوضح سن الأضحية من الأبقار والخراف والأعمار المقررة شرعا
ويطلب دعما.. السودان يطلع الجامعة العربية على تطورات التصعيد مع إثيوبيا
توقيت غريب.. مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال 2026
عقوبات قوية منتظرة على اتحاد العاصمة الجزائري بعد أحداث مباراة الزمالك
بكري: ماكرون يعكس صورة مصر الآمنة والمستقرة
آسيا تواجه تهديدا مزدوجا من حرب الشرق الأوسط وظاهرة النينيو على الطاقة والغذاء
واشنطن تجلي 17 راكبًا من السفينة الموبوءة بفيروس هانتا وتخضعهم للمراقبة 42 يومًا
السودان يتهم إثيوبيا بشن هجمات عدائية على أراضيه ويطالب بدعم عربي
مسئول عسكري إيراني يقدم تقريرًا لخامنئي حول جاهزية الجيش والحرس الثوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: 744 منشأة صحية بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الشامل بتكلفة تتجاوز 115 مليار جنيه

منشات طبية
منشات طبية
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الاستعدادات النهائية لتشغيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المرحلة تمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو استكمال بناء نظام صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة.

وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية تتجاوز 115 مليار جنيه، وتشمل محافظات (المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، شمال سيناء)، مع دراسة انضمام محافظة الإسكندرية، في إطار خطة توسعية مدروسة تراعي الجاهزية والتوزيع السكاني والاحتياجات الصحية بكل محافظة.

تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن

وأشار إلى أن المنظومة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لنحو 12 مليون مواطن، من خلال تجهيز 744 منشأة صحية، تشمل 70 مستشفى و674 مركزًا ووحدة طب أسرة، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن إتاحة الخدمة بجودة عالية داخل النطاق الجغرافي للمواطنين.

وكشف الدكتور أحمد السبكي عن الخريطة التفصيلية لتوزيع المنشآت، والتي تضم 316 منشأة بمحافظة المنيا، و225 بمحافظة كفر الشيخ، و93 بمحافظة دمياط، و58 بمحافظة مطروح، و52 بمحافظة شمال سيناء، بما يحقق التوازن في توزيع الخدمات الصحية ويعزز الوصول العادل للرعاية الصحية.

وأكد أن الهيئة انتهت من إعداد دليل تشغيل موحد للمرحلة الثانية، يتضمن الإجراءات التنفيذية وآليات العمل، مستندًا إلى الخبرات المتراكمة من المرحلة الأولى، بما يضمن توحيد معايير الأداء وتحقيق انطلاقة قوية ومنظمة لكافة المنشآت.

وأضاف أن المرحلة الثانية ستعتمد على منظومة رقمية متكاملة تشمل تطبيق الملفات الطبية الإلكترونية، والربط الإلكتروني بين المنشآت، إلى جانب تفعيل أنظمة الحجز المسبق والإحالة الطبية المنظمة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المريض.

وشدد على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الجودة، وبما يعزز من مهارات التواصل مع المرضى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل يُجسد إرادة سياسية راسخة، ويعكس التزام الدولة المصرية ببناء نظام رعاية صحية حديث ومستدام، قائم على العدالة في توزيع الخدمات، وكفاءة التشغيل، وجودة الرعاية، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين، ويُرسّخ مكانة مصر كنموذج إقليمي وعالمي متقدم في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية المعايير العالمية طب أسرة المنيا مطروح الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

الزمالك

بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

جنيهات ذهب

فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر

ترشيحاتنا

إيمان رجائي

إيمان رجائي تخدع الجمهور بشخصية شريرة في “الحالة 110”

سعد الصغير وزوجته

زوجة سعد الصغير تتعرض لوعكة صحية

مها الصغير

مها الصغير تحذف جميع صورها من إنستجرام وتثير الجدل

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد