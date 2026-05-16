إزالة 22 حالة بناء عشوائي بالإسكندرية وحملات مكثفة بمختلف الأحياء

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملاتها المكثفة لإزالة البناء العشوائي و المتغيرات المكانية المخالفة بمختلف الأحياء ، في إطار المرحلة الأولى للموجه 29 للتصدي للتعديات، واستجابة لتوجيهات محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وذكرت إدارة حي شرق أن الإدارات المختصة بالحي، نفذت حملات مكبرة لإزالة تعديات وبناء مخالف تم رصدها أثناء المرور الميداني ، حيث تم هدم وتكسير 17 حالة بناء مخالف، بإجمالي مساحة 1870 م ، وشملت الإزالات مناطق مشروع ناصر وابيس الأولى والثانية وخورشيد القبلية بدائرة الحي ، وجرى التحفظ على معدات ومواد البناء، وإحالة المخالفات للإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأسفرت حملة حي ثان المنتزة عن تنفيذ قراري إزالة بشارع النبوي المهندس لمتغيرات مكانية ببناء طابقين بدون ترخيص لعقارين بمسطح 270 م، وبناء مخالف على مساحة 120 م بعزبة "الرحامنة " بالظهير الريفي للحي، وتمكن حي وسط، من إيقاف أعمال بناء حوائط مخالفة بعقار بشارع ابن تومارت وهدمها في الحال، وإيقاف أعمال تشطيبات خارجية بدون ترخيص بأحد العقارات بقرية أبيس العاشرة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الأجهزة التنفيذية لفرض الانضباط والتصدي لأية مخالفات تمس المظهر الحضاري أو تخالف القوانين المنظمة لأعمال البناء .