جيش الاحتلال: تفعيل صفارات الإنذار بعد اختراق مسيرة مجدل شمس بالجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذارات بعد اختراق مسيرة لبلدة مجدل شمس بالجولان.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الإنذارات التي أطلقت في بلدة مجدل شمس بالجولان فجر اليوم السبت ناتجة عن تشخيص خاطىء.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وهضبة الجولان ومدينة إيلات الساحلية الجنوبية، بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية باتجاه البلاد.

وأضاف جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت أيضا، في بئر عورة، التي تقع على بعد كيلومترات شمال إيلات، حيث يقع مطار رامون الدولي، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.