تراجع في سعر طن الحديد.. والأسمنت يتخطى الـ 4000 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يشهد سوق مواد البناء هدوء نسبي خلال هذه الفترة خاصة بعد الارتفاع الذي سجله خلال الشهور الماضية تزامناً مع توترات الشرق الأوسط وبداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ارتفع وقتها سعر الحديد والأسمنت ما بين 500 إلى 1000 جنيه.

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5 مايو 2026، حالة من التراجع الطفيف في الأسعار، وسط هدوء في حركة البيع والشراء، ووسط استمرار ترقب السوق لأي زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

سعر طن الحديد

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم نحو 37317.29 جنيه، متراجعًا بقيمة 423.91 جنيه، بنسبة انخفاض 1.12%.

وتراوحت أسعاره خلال الـ52 أسبوعًا بين 33875 جنيه كأدنى مستوى في 3 أكتوبر 2025، و39969 جنيه كأعلى مستوى في 26 يوليو 2025.

حديد عز



أما حديد عز، فسجل سعر الطن 39555.49 جنيه، بانخفاض قدره 538.96 جنيه، بنسبة تراجع 1.34%.

وسجل أدنى سعر له خلال عام 36420 جنيه في 10 يناير 2026، بينما بلغ أعلى مستوى عند 41037.31 جنيه في 26 يوليو 2025.

سعر الحديد اليوم



ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الحديد كالتالي:

سجل سعر حديد عز نحو 39550 جنيه، وبلغ سعر حديد بشاي 39500 جنيه،

وسجل حديد المصريين 37500 جنيه، وبلغ حديد الجارحي 39200 جنيه،

وسجل الجيوشي للصلب 37500 جنيه،

وسجل حديد السويس للصلب 37500 جنيه،

وبلغ حديد المراكبي 39200 جنيه،

وسجل حديد العشري 37500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي ليسجل 4132.91 جنيه، بزيادة قدرها 58.74 جنيه، بنسبة ارتفاع 1.44%.

وتراوح سعره خلال الـ52 أسبوعًا بين 3328.26 جنيه كأدنى مستوى في 17 مايو 2025، و4233.33 جنيه كأعلى مستوى في 26 ديسمبر 2025.