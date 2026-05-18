البانيه بـ200 جنيه.. قائمة أسعار الفراخ اليوم الإثنين

تشهد أسعار الدواجن اليوم ، استقراراً ملحوظا بالأسواق، حيث انخفضت أسعار الفراخ، خلال الأيام الأخيرة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى 2026 ، وهي فرصة جيدة لكل من يرغب في شراء وتخزين الدواجن بشكل سليم وصحي لفترة قصيرة.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم وكافة أسعار الدواجن و سعر البانيه، وكذلك سعر البيض بعد الانخفاض





سعر الفراخ البيضاء اليوم



يتراوح شهر الفراخ البيضاء في المزارع إلى 74 و75 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر الفراخالبيضاء في الأسواق بين 79 إلى 85 جنيها

سعر الفراخ البلدي اليوم



وسجلت أسعار الفراخ البلدي في بورصة الدواجن والمزارع 119 جنيها

ويصل سعرها في محلات بيع الدواجن بمتوسط 130 إلى 135 جنيها للكيلو





اسعار الفراخ الأمهات

وفي المقابل تراجعت أسعار الفراخ الأمهات لتسجل 61 و62 جنيها للكيلو في المزارع، وتصلللمستهلك بسعر 70 جنيها.

سعر الفراخ الساسو اليوم

كما استقرت أسعار الفراخ الساسو عند مستوى يتراوح بين 92 إلى 93 جنيهًا للكيلو في المزارع،ويصل سعرها للمستهلك بين 100 إلى 107 جنيهات وفقًا للمنطقة السكنية.

سعر كيلو البانيه اليوم

انخفض سعر كيلو صدور البانيه حيث يبدأ من ٢٠٠ جنيه في بعض المناطق ، وقد يصل إلى ٢٤٠ جنيه في مناطق أخرى.

سعر البيض اليوم

البيض الأبيض: 106 - 108 جنيهًا جملة | 110 - 115 جنيهًا للمستهلك.

البيض الأحمر: 108 - 112 جنيهًا جملة | 115 - 120 جنيهًا للمستهلك.

البيض البلدي: 120 - 127 جنيهًا جملة | 125 - 135 جنيهًا للمستهلك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 12 و11 جنيها، بينما سجل الكتكوت الساسو البيورسعرا يتراوح بين 12 و13 جنيها.

فيما يسجل سعر الكتكوت البلدي بين 7.5 و9 جنيهات، وسعر الكتكوت الهجين بين 9 و10 جنيهات.

ويتراوح سعر الكتكوت جيل ثاني بين 11 و12 جنيها، وسعر الكتكوت الروزي بيور بين 11 و12 جنيها.

أسعار الكتكايت في الشركات

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم الاثنين 18 مايو 2026 داخل الشركات المنتجة في بورصةالدواجن، كما يلي.

- سعر الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن: 21 جنيها.

- سعر كتكوت شركة نيوهوب إيجيبت: 27 جنيها.

- سعر كتكوت شركة الوطنية اليوم الأحد: 23 جنيها.

سعر كتكوت شركة الوادي: 25 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم

- سعر كتكوت شركة العناني: 26 جنيها.

- سعر كتكوت مكة المكرمة: 15 جنيها.

- سعر كتكوت شركة نيوجين: 20 جنيها.

- سعر كتكوت القصبي نحو 20 جنيها.