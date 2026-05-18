رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل كارفخال بنهاية الموسم

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي نهاية مشوار قائده داني كارفخال مع الفريق عقب ختام الموسم الحالي، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ النادي الملكي.

وأكد ريال مدريد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، توصله لاتفاق مع كارفخال لإنهاء رحلته مع الفريق، مع توجيه الشكر والتقدير للاعب الذي وصفه النادي بأنه أحد أبرز أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية.

وجاء قرار رحيل الظهير الإسباني بعد تراجع مشاركاته الأساسية خلال الموسم الجاري، في ظل اعتماد الفريق على ترينت ألكسندر أرنولد، إضافة إلى سلسلة الإصابات التي أثرت على ظهور اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد كارفخال أحد أبناء أكاديمية ريال مدريد، بعدما انضم إلى قطاع الناشئين عام 2002، قبل أن يغادر في 2012 إلى باير ليفركوزن، حيث قدم موسمًا مميزًا دفع النادي الإسباني لإعادته سريعًا مقابل 6.5 مليون يورو.

وخلال رحلته مع الميرنجي، خاض كارفخال 450 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا، ونجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب داخل تاريخ النادي، بعدما توج بـ27 لقبًا مختلفًا.

وشملت إنجازات النجم الإسباني الفوز بـ6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 6 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، و4 ألقاب في السوبر الإسباني، و5 ألقاب في السوبر الأوروبي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ ريال مدريد.