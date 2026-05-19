جولات مفاجئة لمشروعات الإصلاح الزراعي بالدقهلية.. ومتابعة صارمة للأسمدة والإنتاج

أجرى المهندس محمد الخطيب، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي زيارة تفقدية لمحافظة الدقهلية، لتفقد سير العمل ومتابعة المشروعات الإنتاجية التابعة للهيئة ، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة لضمان حسن سير العمل بالجمعيات الزراعية، ودعم المشروعات الإنتاجية، وحل مشكلات المزارعين على أرض الواقع

ورافق مدير الهيئة، خلال الزيارة المهندس محسن عتريس رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية، وعدد من قيادات الهيئة، فضلا عن المهندس طه عامود، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمديرية.

وشملت الزيارة جولة ميدانية تفقدية لعدد من المشروعات التابعة للمديرية، من بينها: محطة السلام لإنتاج البيض، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنتاج اليومية، والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة لضمان توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار عادلة، فضلا عن مصنع الأعلاف، لتفقد خطوط الإنتاج والوقوف على توافر الخامات والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية التي تلبي احتياجات الثروة الداجنة والحيوانية بالمحافظة.

وعلى هامش الجولة، عقد مدير الهيئة اجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع أعضاء قيادات مديرية الإصلاح الزراعي بالدقهلية، ومديري جمعيات المراكز الرئيسية وشملت: أجا، السنبلاوين، والمنصورة، حيث تم الاستماع المباشر للتحديات التي تواجه الجمعيات والمزارعين، حيث تم التوجيه بتذليل كافة العقبات أمام منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين بمرونة وسرعة، فضلا عن تسوية وتنظيم الملفات المتعلقة بالقيمة الإيجارية بما يحفظ حقوق الدولة ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمنتجين.

وناقش الاجتماع أيضا عددا من القضايا الإدارية والفنية المتعلقة بأعمال الجمعيات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للفلاح.

وأعرب الخطيب عن تقديره للجهود المبذولة بمديرية الدقهلية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهداً في مساندة المزارع المصري ومنتفعي الإصلاح الزراعي، وتذليل أي عقبات تواجه العملية الإنتاجية، تحقيقاً لأهداف التنمية الزراعية المستدامة.