تحرك مصري جزائري عاجل.. شراكات زراعية واستثمارات جديدة على الطاولة

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع نظيره الجزائري ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وترجمة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة في القطاع الزراعي.

جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية المنعقد بالعاصمة الجزائرية، حيث تمت مناقشة تفعيل آليات التكامل وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها التغيرات المناخية، الشح المائي، وملف الأمن الغذائي المستدام.

واستعرض فاروق، خلال اللقاء، آليات التجربة المصرية الناجحة في المشروعات القومية الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية، وعلى رأسها مشروع الدلتا الجديدة، حيث أبدى استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، واستخدام نظم الري الحديثة، بالإضافة إلى توفير التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف إلى الجانب الجزائري الشقيق.

وبحث الجانبان إمكانيات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تحسين سلالات الماشية وتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة وتشجيع الاستثمار بين رجال الأعمال في البلدين، خاصة في مجال التصنيع الزراعي لبناء سلاسل إمداد إقليمية قوية.

وناقش الطرفان آليات تسريع وتيرة التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية بين البلدين، وتبسيط الإجراءات الحجرية والجمركية، مع التعهد بتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين من الجانبين لإقامة مشروعات زراعية وصناعية مشتركة.

وأكد الوزيران اهمية تعزيز سبل التعاون بين مصر والجزائر تجسيدا لرؤية القيادة السياسية في البلدين، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة والتي تفرض حتمية التنسيق الوثيق، لافتين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية سريعة على أرض الواقع لتفعيل جميع بنود ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية الشعبين الشقيقين.