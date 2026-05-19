مصطفى عبده لـ إمام عاشور: الأهلي أكبر منك ومن أدم وطني

وجه مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، انتقادات حادة لـ إمام عاشور لاعب المارد الأحمر بعد التصريحات التي أدلى بها أدم وطني.

وقال مصطفى عبده في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر2": "النادي الأهلي كبير ولا يوجد اسم يكبر عليه، ويجب على إمام عاشور حل مشكلته ويخبر الجماهير بعدم وجود أي علاقة بآدم وطني.

وأضاف : في حال واصل إمام عاشور العناد مع المجلس وياسين منصور وعبد الحفيظ والخطيب، سيتم الاتفاق على رحيله وإخبارهم بتقديم عرض.

وواصل: إمام عاشور بيده كل كبيرة وصغيرة في حال رغبته للاستمرار واللعب بشكل جيد لايوجد مشكلة، ولن يقوم أحد بتغيير العقود

واختتم مصطفى عبده تصريحاته قائلا: كويس إنك دخلت الأهلي، والأهلي أكبر منك ومن آدم وطني، والنادي مش بيتحايل على حد.