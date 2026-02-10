نشء البحر الأحمر من الغردقة إلى عاصمة الحضارة للمشاركة في المعسكرات التنموية للنشء بالأقصر

انطلقت اليوم بعثة نشء البحر الأحمر من مدينة الغردقة للمشاركة في فعاليات المعسكرات التنموية للنشء، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بمركز الابتكار والتعليم بالأقصر (مركز التعليم المدني سابقًا)، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ودعم جهود الدولة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار لدى النشء والشباب.

وتستضيف محافظة الأقصر فعاليات المعسكر خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2026، بهدف دمج النشء في برامج تدريبية مكثفة تسهم في تنمية الوعي الثقافي، وصقل المهارات الشخصية، وتعزيز القدرات الابتكارية لدى المشاركين.

وأكدت اللجنة المنظمة أن نقل المعسكرات إلى محافظة الأقصر يأتي في إطار الحرص على ربط النشء بتاريخهم الحضاري، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على المشاركة في جهود التنمية.

ويتضمن برنامج المعسكر عددًا من ورش العمل التفاعلية، والزيارات الميدانية للمناطق الأثرية، إلى جانب جلسات حوارية حول مستقبل التنمية المستدامة في مصر، بما يحقق أقصى استفادة للمشاركين.

ويُذكر أن مركز الابتكار والتعليم بالأقصر تم تجهيزه بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية، ليكون منصة رائدة لاستقطاب الطاقات الشبابية وتأهيلهم كقادة للمستقبل.