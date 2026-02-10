رئيس مدينة القصير يعقد لقاءً مع قسم الإيرادات بالوحدة المحلية

عقد اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، لقاءً مع العاملين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية، لمناقشة آليات العمل وسبل تطوير منظومة التحصيل وتعظيم الموارد الذاتية، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وحرص المحافظة على رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء، ناقش رئيس المدينة آليات تحصيل الإيرادات وسبل تعظيم الموارد الذاتية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتحقيق المستهدف من الإيرادات بما ينعكس إيجابيًا على دعم مشروعات التنمية والخدمات بالمدينة.

وشدد اللواء أحمد صقر على ضرورة التيسير على المواطنين أثناء إجراءات التحصيل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة، موجّهًا ببذل مزيد من الجهد، وتنظيم العمل داخل قسم الإيرادات لضمان حسن سير منظومة التحصيل.

كما أكد رئيس المدينة على أهمية تحصيل المتأخرات المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط المالي داخل الوحدة المحلية.