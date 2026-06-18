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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق كلي بطريق الواحات على 4 مراحل لتنفيذ أعمال رفع كابلات كهرباء الضغط العالي

طريق الواحات
طريق الواحات
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء تنفيذ مشروع ربط محطة محولات التوسعات الشرقية وتنفيذ أعمال رفع كابلات كهرباء ضغط عالي هوائية بطريق الواحات بالاتجاهين وتحديدًا أمام طريق وصلة دهشور.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لمدة (10 دقائق فقط على 4 مراحل) بطريق الواحات بالاتجاهين بالموقع المشار إليه وذلك لمدة (4 أيام)، على أن تكون الأعمال على النحو التالي:
1- يوم الجمعة الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٦ علي أن تكون الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا على أن تكون مدة الغلق (10 دقائق فقط) خلال مدة الأعمال وباقي المدة تكون حركة المرور طبيعية بمنطقة الأعمال.
2- يوم السبت الموافق ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٦  تكون الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا على أن تكون مدة الغلق (10 دقائق فقط) خلال مدة الأعمال، وباقي المدة تكون حركة المرور طبيعية بمنطقة الأعمال.
3- يوم الجمعة الموافق ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٦  تكون الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا على أن تكون مدة الغلق (10 دقائق فقط) خلال مدة الأعمال، وباقي المدة تكون حركة المرور طبيعية بمنطقة الأعمال.
4- يوم السبت الموافق ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٦ تكون الأعمال من الساعة 2 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا على أن تكون مدة الغلق (10 دقائق فقط) خلال مدة الأعمال وباقي المدة تكون حركة المرور طبيعية بمنطقة الأعمال.
لذا قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بإجراء التحويلة المرورية الآتية:
1- المسار البديل الأول:
حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من الطريق السياحي وترغب في استكمال السير اتجاه مناطق 6 أكتوبر تقوم بالدخول إجباريًا إلى حارة التباطؤ، ثم الدخول يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية، ثم الدخول يسارًا إلى شارع نادي دجلة حتى طريق وصلة دهشور، ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق وصلة دهشور وصولًا إلى طريق الواحات اتجاه مناطق 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال.
2- المسار البديل الثاني:
حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من مناطق 6 أكتوبر وترغب في استكمال السير اتجاه الطريق السياحي تقوم بالدخول إجباريًا إلى حارة التباطؤ، ثم الدخول يمينًا إلى طريق النايل سات، ثم الدخول يسارًا إلى شارع سوق الجملة وصولًا إلى طريق الواحات عقب تجاوز منطقة الأعمال.
وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظة الجيزة طريق الواحات كابلات كهرباء

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