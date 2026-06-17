ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عقب اعتماد المحافظ لها منذ قليل.

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كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 /2026 حيث بلغت نسبة النجاح 70.51%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية بلغ 683 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من قائمة الأوائل من طلاب المدارس الحكومية، بما يعكس جودة العملية التعليمية والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعليم بالمحافظة.

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وأضاف المحافظ أن إدارات العجوزة والهرم والدقي والعمرانية وكرداسة و6 أكتوبر وأبو النمرس ومنشأة القناطر وأوسيم وحدائق أكتوبر جاءت في صدارة الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح على مستوى المحافظة.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 98%، ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح 97%، بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86%.

وأعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، كما وجّه الشكر والتقدير للمعلمين والعاملين بقطاع التعليم، تقديرًا لجهودهم المخلصة طوال العام الدراسي وإسهاماتهم في تحقيق انتظام العملية التعليمية وخروج الامتحانات بالشكل اللائق.