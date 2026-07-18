رئيس منطقة أسوان الأزهرية يتابع انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بجميع المراحل.. صور

انطلقت بمنطقة أسوان الأزهرية اليوم، السبت، أعمال امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والقراءات، وسط أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وتابع فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، سير الامتحانات بتفقد لجان معهد فتيات أسوان النموذجي الإعدادي الثانوي، ومعهد أسوان النموذجي الابتدائي، للاطمئنان على انضباط اللجان، والتأكيد على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الدور الثاني

وأدى طلاب النقل الإعدادي، اليوم السبت، الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (الورقة الأولى)، بينما أدى طلاب النقل الثانوي الامتحان في الفقه، إلى جانب الفلسفة والمنطق للصف الأول الثانوي، والعروض والقافية للصف الثاني الثانوي (القسم الأدبي)، والجبر وحساب المثلثات للصف الأول الثانوي (القسم العلمي)، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي (القسم العلمي)، امتحان الرياضيات البحتة.