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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الخضار اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 في سوق العبور.. الطماطم تتراجع والبصل والكوسة يرتفعان

الخضراوات
الخضراوات
رحمة سمير
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شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 10 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، وفقًا لآخر تحديثات السوق، حيث تراجعت أسعار بعض الأصناف، أبرزها الطماطم والفاصوليا والباذنجان الأبيض، بينما ارتفعت أسعار البصل والكوسة والفلفل.

ويُعد سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة في مصر، ويعتمد عليه تجار التجزئة في تحديد أسعار البيع للمستهلك، لذلك تحظى أسعاره باهتمام كبير من المواطنين الراغبين في متابعة حركة الأسواق بشكل يومي.

الخضراوات والفاكهة

أسعار الطماطم والبطاطس اليوم

الطماطم: من 13 إلى 21 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيه عن السعر السابق.

البطاطس: من 11 إلى 17 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل اليوم

البصل الأبيض: من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيه.

البصل الأحمر: من 6.5 إلى 9 جنيهات للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا.

أسعار الكوسة والجزر

الكوسة: من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين.

الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 28 إلى 34 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

البامية: من 15 إلى 35 جنيهًا.

الملوخية: من 6 إلى 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي: من 3 إلى 6 جنيهات.

الباذنجان الرومي: من 3 إلى 5 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: من 4 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الخضراوات والفاكهة

أسعار الفلفل اليوم

الفلفل الرومي: من 11 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الفلفل الحامي: من 7 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

الفلفل الألوان: من 20 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الخيار

الخيار الصوب: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

أسعار الثوم والليمون

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

الليمون الأضاليا: من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

الخضراوات والفاكهة

وتواصل أسعار الخضراوات في سوق العبور تسجيل تغيرات يومية وفقًا لحجم المعروض والطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع في أسواق التجزئة بمختلف المحافظات، لذا ينصح المستهلكون بمتابعة التحديثات اليومية للاستفادة من أفضل الأسعار عند الشراء.

الخضار سوق العبور الطماطم والكوسة والبصل

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