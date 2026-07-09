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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

125 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم التمويل الأخضر والمياه في الأردن

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
أ ش أ
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 أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويلات جديدة في الأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 125 مليون دولار، تشمل استثمارات في السندات الزرقاء ومساندة القطاع المصرفي بهدف تعزيز التمويل الأخضر والشامل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك - في بيان - إنه استثمر 100 مليون دولار أمريكي في سندات زرقاء أصدرها بنك الإسكان الأردني، في أول إصدار من نوعه في الأردن ومنطقة جنوب وشرق المتوسط، موضحًا أن عائدات السندات ستوجه لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة للمياه، بما يشمل الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومياه الصرف الصحي، ومشروعات تحلية المياه.

وأضاف أن السندات ستساهم في دعم تحول الأردن نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير سوق التمويل المستدام، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المملكة بسبب شح المياه، بما يعزز الأمن المائي ويدعم الاقتصاد الأزرق.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك تقديم قرض ثانوي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي إلى بنك الاتحاد الأردني، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال من الشريحة الثانية وفق متطلبات "بازل 3"، بما يتيح للبنك توسيع قدرته على الإقراض.

وأوضح البنك أن التمويل المقدم لبنك الاتحاد سيخصص لدعم المشروعات الخضراء والمقاومة لتغير المناخ، حيث سيتم توجيه ما لا يقل عن 60% من قيمة القرض للاستثمارات الخضراء، بينما يخصص 40% لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فيها المشروعات التي تقودها النساء والشباب والمشروعات في المناطق الأقل حصولًا على الخدمات التمويلية.

وأشار إلى أن الاتفاق الجديد يمثل رابع قرض ثانوي يقدمه لبنك الاتحاد، ضمن شراكة مستمرة منذ عام 2015 لدعم إعادة إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن بنك الاتحاد كان أول بنك أردني ينضم إلى برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك.

وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه منذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، ضخ أكثر من 2.3 مليار يورو عبر 86 مشروعًا في المملكة، يتركز أكثر من 70% منها في القطاع الخاص، وتشمل دعم القطاع المصرفي وتمويل التجارة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

البنك الأوروبي تمويلات الأردن استثمارات السندات القطاع المصرفي

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