سفير الإمارات في القاهرة يشيد بفاروق حسني: رمز ثقافي أسهم في تشكيل الوعي الجمالي العربي

أعرب السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى القاهرة عن سعادته بلقاء وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، وذلك عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، مشيدا بمكانته كأحد أبرز رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، وصاحب إسهامات راسخة في تشكيل الوعي الجمالي.

وأكد الزعابي أن اللقاء اتسم بالعمق والثراء، حيث عكس حديث الوزير الأسبق خبرة طويلة ورؤية راسخة تؤمن بدور الثقافة في بناء الإنسان وصون الهوية، مشيرًا إلى تقديره الكبير لإسهامات حسني في دعم الحركة الثقافية وتعزيز دور الفن كقوة ناعمة وجسر للحوار بين الشعوب.

وأضاف أن اللقاء شهد تأكيدا على عمق العلاقات الثقافية والإنسانية بين مصر والإمارات، لافتاً إلى ما يحمله الدكتور فاروق حسني من محبة وتقدير لدولة الإمارات، وهو ما يعكس متانة الروابط بين البلدين.

ووصف السفير اللقاء بأنه “ثري وملهم”، ترك أثرا إيجابيا يعكس قيمة القامات الثقافية الكبرى، ودورها الممتد في إثراء المشهد الثقافي وترسيخ مفاهيم الجمال والتواصل الإنساني عبر الزمن.