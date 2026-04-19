سفير الإمارات بالقاهرة يزور مكتبة الإسكندرية ويشيد بدورها في وصل الحضارة بالمعرفة الحديثة

زار السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، مكتبة الإسكندرية، حيث أعرب عن إعجابه بهذا الصرح الثقافي الذي يجمع بين عبق الحضارة القديمة وروح المعرفة المعاصرة.



وكتب السفير حمد الزعابي منشور على صفحته الرسمية عبر منصة إكس قال فيه: “في رحاب مكتبة الإسكندرية، حيث يلتقي وهج الحضارة القديمة بنبض المعرفة الحديثة” .

و أضاف: “قضيت لحظاتٍ كأنها رحلة بين صفحات التاريخ وأفق الفكر .. هناك، بين القاعات المهيبة وسكون الكتب شعرت بأن للعلم روحاً تنبض، وأن للمعرفة نوراً لا يخبو مهما تعاقبت الأزمن” .

في رحاب مكتبة الإسكندرية، حيث يلتقي وهج الحضارة القديمة بنبض المعرفة الحديثة ..



pic.twitter.com/P7NuIBcXuN — Hamad Alzaabi (@ALZAABI82) April 19, 2026




