سفير الإمارات يشيد بـ حسن شحاتة: صنع تاريخا لا يُنسى في كرة القدم العربية

أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، حمد الزعابي، عن سعادته بزيارة الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، واصفا إياه بأنه أحد أبرز من صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية والعربية.

وأكد السفير، خلال الزيارة، أن اللقاء اتسم بأجواء ودية مليئة بالمحبة والألفة واستعادة الذكريات، إلى جانب حديث ملهم حول مسيرة الإصرار والنجاح.

وقال الزعابي إن الكابتن حسن شحاتة ليس مجرد اسم في عالم كرة القدم، بل يُعد “أسطورة حقيقية” ساهمت في صناعة إنجازات تاريخية للمنتخب المصري، وغرست في الأجيال روح الانتماء والعزيمة، وكان نموذجًا للقائد الذي يجمع بين الحكمة والحزم.

وأضاف أن “المعلم” سيظل رمزًا للفخر وقدوة لكل من يسعى إلى النجاح، لما قدمه من إنجازات خالدة في تاريخ كرة القدم المصرية.

واختتم السفير بتوجيه الشكر للكابتن حسن شحاتة وللأخ كريم حسن على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.