ناقد رياضي: الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا بسبب إيقاف القيد

حذر الناقد الرياضي عصام شلتوت من احتمالية غياب نادي نادي الزمالك عن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، رغم إمكانية تأهله، وذلك بسبب أزمات إيقاف القيد المرتبطة بقضايا مالية.

وأوضح شلتوت، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن الزمالك مطالب بتسوية جميع النزاعات المالية أو إنهاء تلك القضايا قبل يوم 31 مايو المقبل، من أجل الحصول على الرخصة الإفريقية التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات القارية.

وأشار إلى أن عدم إنهاء هذه الملفات في الموعد المحدد قد يحرم الفريق من الظهور الإفريقي، حتى في حال تحقيقه مركزًا مؤهلًا داخل الدوري.