فيراري تدخل عصرًا جديدًا بإطلاق أول سيارة كهربائية في تاريخها

واجهت شركة فيراري الإيطالية العريقة، هبوطًا حادًا في أسواق المال العالمية فور كشفها رسميًا عن طرازها الجديد كليًا فيراري لوتشي (Ferrari Luce)، والذي يسجل دخول الصانع الخارق عصر الطاقة النظيفة كأول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الماركة.

ولم يقتصر التحول على الاستغناء الميكانيكي الكامل عن محركات الاحتراق الداخلي الهادرة لصالح الحلول البرمجية النظيفة، بل امتد الصدم الهيكلي لجمهور العلامة العريض بظهور لوتشي كأول سيارة في تاريخ الحصان الجامح تأتي بأربعة أبواب وتتسع لخمسة ركاب، مما يمثل تغييرًا جوهريًا في الحمض النووي التصميمي لفيراري.

تعاون هندسي مع مصمم آبل السابق يثير انقسامًا واسعًا

جاءت الخطوط الخارجية والداخلية الفاخرة للسيارة ثمرة تعاون وثيق استمر نحو 5 سنوات بين مهندسي مارانيلو ووكالة التصميم الشهيرة لوف فروم (LoveFrom)، التي أسسها السير جوني إيف، رئيس قطاع التصميم السابق في شركة آبل العالمية.

وأثارت الهوية البصرية للسيارة، المعتمدة على سقف زجاجي بالكامل ومظهر انسيابي متطور يقترب من فئات الكروس أوفر، موجة عارمة من الانقسام والانتقادات الحادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفها قطاع من المغردين بأنها تحفة وتصميم مذهل، في حين اعتبرها خبراء وملاك تقليديون بمثابة تشويه لإرث الشركة العريق، مما دفع سهم فيراري للتراجع بنسبة تجاوزت 8% في بورصة ميلان وأكثر من 5% في بورصة نيويورك فور بدء التداولات.

منظومة حركة برمجية رباعية المحركات وأداء خارق على الحلبات

على الصعيد الميكانيكي، حرصت فيراري على تأمين أداء فائق يليق بسمعتها الرياضية بالاعتماد على بنية برمجية وهندسية مستقلة، حيث زودت لوتشي بـ 4 محركات كهربائية مستقلة مصنعة بالكامل داخل منشآت الشركة، بمعدل محرك مخصص لكل عجلة ليوفر نظام دفع رباعي ذكي ومتكامل.

وتنتج هذه المنظومة الكهربائية قوة مجمعة هائلة تبلغ حوالي 1050 حصانًا مستمدة من بطارية ضخمة بسعة 122 كيلوواط في الساعة، مما يسمح للمركبة الكهربائية الفاخرة بالانطلاق من وضع الثبات التام وحتى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيًا تبلغ 310 كيلومترات في الساعة ومدى سير يتجاوز 530 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

واجهة قصر البابا الفاتيكاني وحلول الصيانة طويلة المدى

في لفتة ترويجية لتعزيز الحضور الثقافي للمركبة الكهربائية الجديدة، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، بينيديتو فيجنا، السيارة لوتشي في العاصمة روما أمام البابا ليون، والذي تفحص قمرة القيادة الرقمية المجهزة بـ 4 شاشات أوليد (OLED) متطورة تم تطويرها بالتعاون مع سامسونج، وتلقى عجلة القيادة الرياضية كهدية تذكارية.

وأكدت إدارة فيراري أن كافة المكونات الميكانيكية والبرمجية للسيارة تم تطويرها وصنعها داخليًا في مصنعها الجديد المخصص للطاقة المتجددة بمارانيلو، مما يضمن للملاك سهولة إجراء الصيانة الدورية وتوفير الدعم الفني الكامل من قبل الشركة لعقود طويلة قادمة، لحماية القيمة المادية وإعادة البيع الاستثنائية للسيارة البالغ سعرها الرسمي 550,000 يورو (ما يعادل 640,000 دولار تقريبًا).

يأتي إطلاق فيراري لوتشي في وقت تشهد فيه أسواق السيارات الكهربائية الفاخرة تحديات وعقبات اقتصادية جسيمة دفعت منافسين مباشرين مثل لامبورجيني وبورش إلى تقليص وتأجيل خططهم الطموحة للتحول الكهربائي الكامل، نتيجة لضعف الطلب العالمي والمنافسة البرمجية والسعرية الشرسة من العلامات الصينية المتطورة.

وتتزايد التحديات في السوق الأمريكية بصفة خاصة، حيث اتجهت شركات كبرى مثل فورد وفولكس فاجن لإعادة التركيز على محركات البنزين والسيارات الهجينة (Hybrid)، مدفوعة بالتغيرات التنظيمية والسياسية للإدارة الأمريكية الحالية للرئيس دونالد ترامب، والتي تضمنت تقليص الحوافز المالية الممنوحة لمشتري المركبات الكهربائية.