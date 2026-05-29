أصالة تحتفل بعيد ميلاد نجليها برسالة مؤثرة: بشوف فيهم كل النعم

هنأت الفنانة أصالة نجليها، على وآدم طارق العريان ، بمناسبة عيد ميلادهما

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي إنستجرام: وحياة الله مرات لما بتطلع بعيون على وآدم بشوف فيهم كل النعم اللى الله أنعمها علىَّ.



وتابعت : «على علينى هالمتربى من عند ربى ونحنا يادوب بدنا نوجهه بلاقيه عارف وجهته هيك شبه رجل نبيل محترم مابيطلع منه الغلط وكلّه منطق وكلّه حكمة وبيفهم بكل شى وبيسمع وعنده رأيه وعنده مشاعر فياضة وبيسبق طموحى فيه وطيّب ودمّه خفيف ومتلى بيعشق المشاعر وطول الوقت بنتغازل وشاطر كتير عالبيانو وأنا وعلى لحالنا عنا قصه أحلى قصه لابن وأم عم يتنافسوا عالحكمة وعنا قرارات وقوانين بنرسمها لحالنا نحنا الاتنين والكل بيمشى عليها».

وأضافت: «وأدومى شو هالأدومى شو قلكم دومى اللومى اللى سكنت بساتين الدنيى كلها بعيونه وعنده إرادة وصار جسمه رياضى وعنده كتير هوايات بالرياضة وشاطر كتير بمدرسته ومابيحب حدا يبوسه مع إنه عاطفى كتير وبيعمل أكله بنفسه وكتير نفسه حلو متل قلبه الحلو وخدوده الحلوة».