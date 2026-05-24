ديني

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

محمد شحتة

تقدم الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، أصالةً عن نفسه ونيابة جميع بنات وأبناء وزارة الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، والعالم أجمع بالخير واليُمن والبركات.

كما تقدم الوزير بجميل التهاني إلى الزميلات والزملاء بالوزارة، باذلاً لهم الشكر على جدهم في القيام على واجباتهم، وإلى أبناء الوطن الكرام، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها الرشيدة لما فيه خير البلاد والعباد.

ضوابط صلاة العيد في الساحات

وأعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 6847 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة العيد؛ حرصًا على التيسير على المواطنين، وتمكينهم من أداء الشعائر في أجواء إيمانية منظمة وآمنة.

وأنهت وزارة الأوقاف، استعداداتها المبكرة لصلاة العيد؛ حيث جرى تجهيز الساحات والمساجد المخصصة لذلك على الوجه الأمثل، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة؛ بما يحقق السكينة والتنظيم، ويُيسِّر على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الطمأنينة والفرحة.

كما شددت وزارة الأوقاف، على عدد من الضوابط المنظمة لإقامة صلاة العيد بالساحات، من أهمها:

* الالتزام بالساحات التي حددتها الوزارة، وتهيئتها على أكمل صورة.
* تخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الإعاقة.
* تجنب الاختلاط أو السلوكيات التي تذهب بخشوع العبادة.
* عدم السماح بأي استغلال للساحات يخرج بها عن إطار شعيرة صلاة العيد.
* ترك الساحات نظيفة بعد انتهاء الصلاة، وعدم إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.
* الالتزام بتعليمات الجهات المنظمة.
* منع ما يعرقل حركة المصلين أو يسبب أذًى.
* فتح مخارج واضحة للطوارئ.
* توفير مكبرات صوت مناسبة دون إيذاء أو تشويش.
* ترتيب واعظات للإشراف على مصليات السيدات.

وتتابع مديريات الأوقاف بالمحافظات الاستعدادات أولًا بأول؛ لضمان خروج صلاة العيد في أبهى صورة تعكس روح المناسبة المباركة، وتُبرز رسالة المساجد في نشر القيم الإيمانية، وإدخال البهجة على المواطنين في هذا اليوم العظيم.

