قداسة البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الأضحى

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قال فيها: "فضيلة الدكتور أسامة الأزهري،

وزير الأوقاف، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك".

واختتم : دمتم في رعاية الله وحفظه.