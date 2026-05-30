فرج عامر عن نهائي دوري أبطال أوروبا: مباراة تكتيكية وصراع ديوك بين أرسنال وباريس سان جيرمان

باسنتي ناجي

علق فرج عامر على نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن المباراة اتسمت بالصراع التكتيكي الكبير بين الفريقين.

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نهائي بطولة أبطال أوروبا كان مباراة تكتيكية من الطراز الأول، وكفاحًا مريرًا، وإن ندرت اللمحات الفنية، وكانت أشبه بمصارعة الديوك، التعادل سيد الموقف حتى هذه اللحظة، وذهبت المباراة إلى ضربات الجزاء".

وتووج فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على أرسنال.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بتعادل فريق باريس سان جيرمان مع أرسنال، بنتجة 1-1، في المباراة التي جمعت بينهما، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف أرسنال عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 6.

وشهد الشوط الأول استحواذا كبيرا من لاعبي باريس سان جيرمان ولكن دون خطورة على مرمى أرسنال.

وحاول فريق أرسنال إحراز الهدف الثاني من خلال استغلال الهجمات المرتدة ولكن تصدى دفاعات باريس لهجوم الجانرز.

وفي الشوط الثاني، بدء لاعبو أرسنال الضغط من أجل تسجيل الهدف الثاني ولكن دفاعات باريس كانت بالمرصاد.

وكاد أشرف حكيمي أن يسجل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 55 ولكن رايا يتألق.

وسجل عثمان ديمبيلي هدف التعادل في الدقيقة 61 من ركلة جزاء تحصل عليها كفاراتسخيليا.

وكاد أن يضيف كفاراتسخيليا الهدف الثاني لباريس في الدقيقة 77 ولكن العارضة تتصدى للمرة.

وحاول فيتينيا في تسجيل الهدف الثاني أيضا في الدقيقة 89 ولكن تمر الكرة خارج الشباك ويتجه الفريقين للأشواط الإضافية.

وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، ويليان باتشو، أشرف حكيمي.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراستخيليا، عثمان ديمبيلي، ديزيريه دوويه.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني.

تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل، هينكابي.

خط الوسط: ديكلان رايس، لويس سكيلي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

وكان فريق آرسنال قد تأهل لدور النهائي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

