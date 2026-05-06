وليد صلاح عبداللطيف: الزمالك سيحصد الدوري وأداء بعض اللاعبين يحتاج للتركيز

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض سيحصد لقب الدوري هذا الموسم، واصفًا ذلك بأنه سيكون «إعجازًا» إذا تحقق.

معتمد جمال نجم في تحويل أداء الزمالك

وقال “عبد اللطيف”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن الزمالك شهد تحولًا كبيرًا منذ تولي المدرب المعتمد المسؤولية، رغم ضيق خيارات الفريق بعدد لاعبين محدود يصل إلى 12 أو 13 لاعبًا فقط، مما يجعل الإصابات تشكل مشكلة كبيرة للفريق.

وأشار عبد اللطيف إلى أن اختيار ناصر منسي كان موفقًا، رغم تراجع مستواه بعد العودة من معسكر منتخب مصر، مؤكدًا أن تركيزه أصبح منصبًا على إحراز الأهداف فقط، ومشيرًا إلى الفرصة التي أضاعها أمام الأهلي واصفًا إياها بالغريبة.

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى أداء المدرب علي ماهر، قائلًا: «مدرب جامد، وليس مفاجأة أنه يحقق الانتصارات، وأفضل ما يميز فريقه أنه يلعب بأسلوب جيم مفتوح».

وأعرب عن قلقه بشأن مشاركة بيزيرا المصاب، مؤكدًا أن اللاعب يُعد مفتاح اللعب وأن معظم الكرة تمر عبره، بينما كوكا كان يقدم له تمريرات غير دقيقة.