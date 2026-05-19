صدمة في برشلونة.. إصابة فيرمين لوبيز تُبعده عن كأس العالم 2026

تلقى لاعب وسط فيرمين لوبيز صدمة قوية بعد تأكد غيابه عن كأس العالم 2026، إثر إصابة قوية تعرض لها خلال مواجهة فريقه برشلونة أمام ريال بيتيس.

إصابة قوية تتطلب تدخلاً جراحيًا

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن اللاعب تعرض لكسر في المشط الخامس من القدم اليمنى، ما استدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة مساء اليوم، على أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

 

غياب مؤكد عن المونديال

وأكدت التقارير أن مدة التعافي ستمنع اللاعب من اللحاق بـ كأس العالم 2026، وهو ما شكّل ضربة قوية لطموحاته الدولية، خاصة أنه كان ضمن العناصر التي يعتمد عليها المنتخب الإسباني.

 

صدمة داخل غرفة الملابس

وكشفت مصادر من داخل غرفة ملابس برشلونة أن الإصابة، رغم بساطتها من حيث التصنيف الطبي، تُعد من الإصابات المزعجة للاعبين، نظرًا لفترة التعافي الطويلة التي تحتاجها قبل العودة الكاملة للمشاركة.

وأضافت المصادر أن القرار النهائي باللجوء إلى الجراحة جاء لضمان التعافي التام، بدلًا من العلاج التحفظي الذي لم يكن يضمن عودة اللاعب في الوقت المناسب قبل البطولة.

 

حالة نفسية صعبة للاعب الشاب

وأشارت التقارير إلى أن فيرمين لوبيز يعيش حالة من الإحباط الشديد، خاصة بعدما كان ضمن الحسابات الأساسية للمدرب لويس دي لا فوينتي، الذي قاده سابقًا للتتويج بلقب يورو 2024 والميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

 

الابتعاد عن الأضواء

واختار اللاعب الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، في ظل تراجع حالته المعنوية، على أن يبدأ مرحلة التأهيل البدني فور الانتهاء من العملية الجراحية، تمهيدًا للعودة إلى الملاعب.

