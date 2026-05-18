رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد هانز فليك حتى 2028

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الإثنين، رسميًا، تمديد عقد مدربه الألماني هانز فليك ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى صيف عام 2028، بعدما توصل الطرفان لاتفاق جديد يضمن بقاء المدرب لموسم إضافي.

وكان العقد السابق لفليك يمتد حتى صيف 2027، قبل أن تنجح إدارة برشلونة في حسم ملف التجديد مبكرًا، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته خلال الموسمين الماضيين.

وتمكن المدرب الألماني من قيادة برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني في موسم 2024-2025، قبل أن يواصل نجاحاته بحصد لقب الدوري مجددًا في الموسم الحالي، إضافة إلى التتويج بـكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، ولقب كأس السوبر الإسباني عام 2025.

وخلال فترته مع الفريق الكتالوني، قاد فليك برشلونة في 116 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تحقيق 88 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات و18 هزيمة، ليؤكد بصمته القوية مع النادي منذ توليه المهمة.