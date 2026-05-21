أخبار التةوك شو| النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل.. ترامب: قد نضطر لتوجيه ضربة عسكرية أقوى لإيران

النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل

أكد الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن الشركة كانت مغلقة لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن العمل فيها بدأ منذ عامين فقط.

غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. عقوبات التدخين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة

حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، التدخين بشكل نهائي داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، مع إلزام المدير المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخل تلك الأماكن.

الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح

تتزايد الرسائل الدينية مع بداية موسم الحج التي تؤكد أن هذه الفريضة لا تقتصر على أداء المناسك والشعائر فقط، بل تحمل معاني أعمق ترتبط بتهذيب النفس ومراجعة السلوك وتصحيح العلاقة مع الله والناس، فالحج ليس رحلة تُقاس بالمظاهر أو مجرد انتقال إلى الأماكن المقدسة، بل هو محطة إيمانية تستوجب استعدادًا روحيًا ونفسيًا حقيقيًا.

بعد موجة التراجع.. مفاجآت جديدة وراء ارتفاع أسعار السيارات في مصر

عاد ملف أسعار السيارات إلى صدارة اهتمامات المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهد السوق حالة من الهدوء النسبي أعطت انطباعًا بإمكانية استمرار الاستقرار وانخفاض الأسعار، إلا أن التطورات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية أعادت المشهد إلى نقطة مختلفة، لتظهر موجة جديدة من الارتفاعات أثارت تساؤلات المستهلكين حول أسباب عودة الأسعار للصعود مجددًا.

حسام علي صالح: السوشيال ميديا تصنع ضغوطًا وهمية للنجاح

حذّر الدكتور حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، من التأثير السلبي للمقارنات المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السعي وراء تقليد الآخرين دون وعي قد يقود إلى قرارات متسرعة تهدد الاستقرار المهني والأسري.

ترامب: قد نضطر لتوجيه ضربة عسكرية أقوى لإيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بشكل أقوى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

فيروس إيبولا يثير قلق العالم.. وتحرك عاجل من وزارة الصحة

فيروس إيبولا.. شبح جديد يهدد العالم بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الكونغو، وتسجيل وفيات جراء هذه السلالة .

الاتحاد الأوروبي يدين احتجاز إسرائيل لنشطاء أسطول غزة

أدان الاتحاد الأوروبي، احتجاز إسرائيل لنشطاء أسطول غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

إسبانيا: ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة عملا وحشيا ينتهك القوانين الدولية

أكد إسبانيا، أن ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة يعد عملا وحشيا وينتهك القوانين الدولية، حخسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الخارجية السعودي: نرحب بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز

رحب وزير الخارجية السعودي، بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .