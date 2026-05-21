قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة التمرد المُسلح
تفاصيل طرح سندات خزانة بـ 16 مليار جنيه.. الإثنين المقبل
رامي صبري يحتفل بفوز نادي الزمالك بالدوري الممتاز
اعرف الريال بكام مع اقتراب عيد الأضحي.. أسعار العملات اليوم الخميس 21 مايو 2026
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس
المجلس البحري الدولي: استئناف أعمال الشحن عبر مضيق هرمز بحاجة إلى ضمانات لتفادي المخاطر
في يوم ولادته.. سيدة منتقبة تخطف رضيعاً من داخل عيادة خاصة بقنا
كولومبيا تطرد القائم بأعمال بوليفيا لديها.. لهذا السبب
4 يوليو ..موعد انطلاق امتحانات الفرصة الثانية لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين
انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 21 مايو 2026
عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري
اعتداءات نفسية وجسدية.. مركز حقوقي يوثق انتهاكات إسرائيل بتعذيب وإذلال ناشطي أسطول الصمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التةوك شو| النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل.. ترامب: قد نضطر لتوجيه ضربة عسكرية أقوى لإيران

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

النصر للسيارات: تشغيل المصنع بعد 15 عاما من التوقف وتعيين 800 مهندس وعامل
أكد الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، أن الشركة كانت مغلقة لمدة 15 سنة، مشيرًا إلى أن العمل فيها بدأ منذ عامين فقط.

غرامة تصل لـ20 ألف جنيه.. عقوبات التدخين داخل المصالح الحكومية والأماكن العامة
حظر قانون الوقاية من أضرار التدخين رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، التدخين بشكل نهائي داخل المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، إلى جانب الأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، مع إلزام المدير المسؤول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التدخين داخل تلك الأماكن.

الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
تتزايد الرسائل الدينية مع بداية موسم الحج التي تؤكد أن هذه الفريضة لا تقتصر على أداء المناسك والشعائر فقط، بل تحمل معاني أعمق ترتبط بتهذيب النفس ومراجعة السلوك وتصحيح العلاقة مع الله والناس، فالحج ليس رحلة تُقاس بالمظاهر أو مجرد انتقال إلى الأماكن المقدسة، بل هو محطة إيمانية تستوجب استعدادًا روحيًا ونفسيًا حقيقيًا. 

بعد موجة التراجع.. مفاجآت جديدة وراء ارتفاع أسعار السيارات في مصر
عاد ملف أسعار السيارات إلى صدارة اهتمامات المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهد السوق حالة من الهدوء النسبي أعطت انطباعًا بإمكانية استمرار الاستقرار وانخفاض الأسعار، إلا أن التطورات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية أعادت المشهد إلى نقطة مختلفة، لتظهر موجة جديدة من الارتفاعات أثارت تساؤلات المستهلكين حول أسباب عودة الأسعار للصعود مجددًا. 

حسام علي صالح: السوشيال ميديا تصنع ضغوطًا وهمية للنجاح
حذّر  الدكتور حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية، من التأثير السلبي للمقارنات المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن السعي وراء تقليد الآخرين دون وعي قد يقود إلى قرارات متسرعة تهدد الاستقرار المهني والأسري.

ترامب: قد نضطر لتوجيه ضربة عسكرية أقوى لإيران
 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة  قد تضطر لتوجيه ضربة عسكرية لإيران بشكل أقوى، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

فيروس إيبولا يثير قلق العالم.. وتحرك عاجل من وزارة الصحة
فيروس إيبولا.. شبح جديد يهدد العالم بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في الكونغو، وتسجيل وفيات جراء هذه السلالة . 

الاتحاد الأوروبي يدين احتجاز إسرائيل لنشطاء أسطول غزة
أدان الاتحاد الأوروبي، احتجاز إسرائيل لنشطاء أسطول غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

إسبانيا: ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة عملا وحشيا ينتهك القوانين الدولية
أكد إسبانيا، أن ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة يعد عملا وحشيا وينتهك القوانين الدولية، حخسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وزير الخارجية السعودي: نرحب بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز
رحب وزير الخارجية السعودي، بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

شركة النصر للسيارات التدخين موسم الحج أسعار السيارات الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

البنك المركزي

قبل ساعات من القرار.. سيناريوهات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

ترشيحاتنا

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

صورة أرشيفية

متحدث التعليم: كثافة الفصول انخفضت من 63 إلى 41 طالبا في الفصل خلال عام

الكاتب الصحفي والمحلل الإقتصادي بشير العدل

بشير العدل: ربط البحث العلمي بالصناعة مفتاح المنافسة.. وبراءات اختراع الشباب ثروة

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد