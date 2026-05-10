بسيناريو دراماتيكي.. الإفريقي يخطف لقب الدوري التونسي من الترجي

توّج فريق الإفريقي بلقب الدوري التونسي بعد مباراة دراماتيكية، فاز خلالها على نظيره الترجي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 29 وقبل الأخيرة ببطولة الدوري التونسي.

وجاء هدف الإفريقي في الدقيقة 115 في الوقت بدل الضائع، بعدما سدد لاعب الترجي الكرة وتصطدم بمدافع الإفريقي ليطالب لاعبوه بركلة جزاء ثم ترتد الكرة بهجمة مرتدة ليحرز الإفريقي الهدف الحاسم ويتوج باللقب.

وضم شهدت المباراة اعتراضات من لاعبي الترجي الذين طالبوا الحكم بالعودة والغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء، الحكم النمساوي رفض احتساب ركلة جزاء الترجي وأكد هدف الافريقي وانهى المباراة

وبهذه النتيجة، يٌعلن رسميًا الافريقي بطل الدوري التونسي بوصوله إلى 65 نقطة ووصول الترجي عند 60 نقطة.