إصابة شخصين خلال أعمال شغب تخللت احتفالات تأهل باريس سان جيرمان لنهائي أوروبا

أوقفت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص على الأقل، فيما أصيب شخصان، خلال أعمال شغب شهدتها العاصمة الفرنسية باريس مساء الأربعاء، تزامنًا مع الاحتفالات الواسعة بتأهل فريق باريس سان جرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتجمع مئات من مشجعي النادي في محيط ملعب "بارك دي برانس"، رغم إقامة المباراة في مدينة "ميونيخ"، احتفالًا بتعادل الفريق بنتيجة (1-1) أمام "بايرن ميونيخ"، وهي النتيجة التي منحت الفريق الباريسي بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وأفادت محافظة شرطة باريس بأن الأجواء الاحتفالية شهدت بعض التجاوزات، بعدما حاول عدد من الأشخاص النزول إلى أحد مداخل الطريق الدائري، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتمنعهم.

وأوضحت السلطات أنه جرى، بعد منتصف الليل، توقيف ستة أشخاص بتهم استخدام قذائف نارية والمشاركة في تجمع يهدف إلى ارتكاب أعمال مخالفة للقانون. كما أصيب شخصان في اليدين جراء استخدام المفرقعات، ووصفت إصابة أحدهما بالخطيرة.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط ملعب “بارك دي برانس”، واستخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل متقطع لمنع الوصول إلى بعض المناطق، فيما فرضت الشرطة قيودًا على الوصول إلى ساحة الشانزليزيه وساحة "شارل ديجول - إيتوال".

وفي مناطق أخرى من العاصمة، اندلعت حرائق في حاويات نفايات استدعت تدخل فرق الإطفاء، إلى جانب إحراق عدد من المركبات، كما وقعت مناوشات محدودة بين بعض المحتفلين وقوات الأمن قرب "ميدان الجمهورية".