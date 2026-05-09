الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ثنائي باريس سان جيرمان يغيبان عن مواجهة بريست بالدوري الفرنسي

قسم الرياضة

سيفتقد باريس سان جيرمان، وصيف دوري أبطال أوروبا، لعدد من لاعبيه بسبب الإصابة في مباراة الدوري الفرنسي التي ستقام على أرضه يوم الأحد ضد ستاد بريست.

وأعلن النادي في بيانه الطبي قبل المباراة، يوم السبت، أن قلب الدفاع ويليان باتشو والظهير الأيسر نونو مينديز يعانيان من إصابات طفيفة في الفخذ الأيمن، بينما تم استبعاد لاعب الوسط وارن زاير-إيمري بسبب آلام أسفل الظهر.

وكان باريس سان جيرمان يفتقد بالفعل لخدمات نجمه الظهير الأيمن أشرف حكيمي وحارس المرمى الاحتياطي لوكاس شوفالييه بسبب إصابات في الفخذ.

وقال المدرب لويس إنريكي إن العديد من اللاعبين الشباب سيكونون ضمن التشكيلة، وحثّ الجماهير ووسائل الإعلام على عدم انتقادهم في حال ارتكابهم أخطاء. وكان مهاجم أكاديمية باريس سان جيرمان، بيير مونغوينغ، قد شارك كبديل في الشوط الثاني يوم السبت الماضي، ثم تسبب في هدف التعادل الذي جاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع لوريان.

أقصى باريس سان جيرمان بايرن ميونخ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، وسيدافع عن لقبه الأوروبي أمام متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، في 30 مايو/أيار في بودابست.


تأثيرات بدنية


قال لويس إنريكي إن مباراتي الذهاب والإياب ضد بايرن ميونخ، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 5-4 في باريس، كان لهما تأثير بدني على الفريق.

وأضاف: "لا يوجد أي لاعب مصاب بإصابات خطيرة، لكن من المؤكد أن شدة المباراتين تركت أثرها. لقد شاهدت المباراة مرة أخرى، وأنا فخور جدًا بما قدمناه".

وأشاد بالمهاجم الشاب ديزيريه دويه، البالغ من العمر 20 عامًا، والذي سجل هدفين في فوز باريس سان جيرمان الساحق 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويستعد لخوض مباراته رقم 100 مع باريس سان جيرمان. وقدّم دويه أداءً استثنائيًا أمام بايرن ميونخ، وأرهق دفاعه بسرعته وتحركاته ومهارته في مباراتي الذهاب والإياب.


قال لويس إنريكي: "إنه لاعب مهم للغاية، صغير السن لكنه يمتلك الكثير من المهارات الفنية والبدنية. وهو في طور التطور المستمر".

لم يحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي بعد، لكن بإمكان حامل اللقب حسمه أمام لانس صاحب المركز الثاني يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من شهر أبريل.

فاز لانس على نانت 1-0 يوم الجمعة.

