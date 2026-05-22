الأهلي يحيي ذكرى إنجاز نادي القرن

فى مثل هذا اليوم 22 مايو 2001 تسلم صالح سليم، رئيس النادى الأهلى الأسبق، جائزة نادى القرن الأفريقى فى حفل ضخم أقيم فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، فى حدث تاريخى لا ينساه عشاق القلعة الحمراء.

ويحرص النادي الأهلي كل عام على الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية التي تمثل فخر لجماهير القلعة الحمراء.



وأطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” جائزة نادي القرن لتكريم النادي الأكثر نجاحا وإنجازا في البطولات الإفريقية خلال القرن العشرين.

وتم احتساب النقاط وفقا لنتائج الأندية في المسابقات القارية المختلفة، مثل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكؤوس الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي.



