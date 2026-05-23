لوس أنجلوس مباشر .. مصر للطيران تضيف نقطة جديدة إلى شبكة خطوطها الجوية

دشّنت مصر للطيران أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة لوس أنجلوس، لتضيف واحدة من أهم الوجهات الأمريكية إلى شبكة خطوطها الدولية، بما يعزز الربط الجوي بين مصر والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خطوة تعكس خطتها التوسعية نحو كبرى الأسواق العالمية

وشهدت مراسم انطلاق أول رحلة مباشرة كلٌّ من الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وروبن هاروتونيان، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية ، ومارجون بينجولي، الملحق الإقليمي للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى جانب الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقائد الرحلة.

ويُمثل تشغيل هذا الخط نقلة نوعية في شبكة رحلات مصر للطيران، خاصة في ظل ما تتمتع به مدينة لوس أنجلوس من مكانة اقتصادية وسياحية عالمية، فضلًا عن كونها بوابة رئيسية إلى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين.

ومن جانبه، صرّح الطيار أحمد عادل بأن إطلاق الخط المباشر الجديد بين القاهرة ولوس أنجلوس يُجسد رؤية الشركة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية وتعزيز حضورها العالمي، بما يتماشى مع خطط التطوير والتحديث المستمرة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتقديم تجربة سفر أكثر تميزًا لعملائها في مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف أن اختيار أحدث الطرازات مصر للطيران التي انضمت مؤخرًا إلى أسطول الشركة، لتشغيل هذه الرحلات، يعكس حرص مصر للطيران على توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية على متن الرحلات طويلة المدى، إلى جانب ما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة تشغيلية متقدمة تسهم في ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن تشغيل هذا الخط لن يقتصر فقط على خدمة الجاليات المصرية والعربية بالولايات الغربية الأمريكية، بل سيمثل أيضًا خطوة مهمة نحو تنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، قال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الامريكية روبن هاروتونيان: "يسعدنا أن نرى شركة مصر للطيران تزيد من رحلاتها الجوية لتشمل المزيد من الوجهات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرحلة الافتتاحية اليوم إلى لوس أنجلوس والخط المرتقب إلى شيكاغو. تُعد لوس أنجلوس بوابة حيوية لغرب الولايات المتحدة، وسيعزز هذا المسار الجديد سبل التواصل بين مصر وواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في أمريكا. إننا نتطلع إلى الفرص التي ستوفرها هذه الروابط الجوية للمسافرين وقطاع الأعمال في بلدينا."

وفي أجواء احتفالية مميزة، قامت مصر للطيران بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على ركاب الرحلة الأولى إلى لوس أنجلوس، احتفالًا بتدشين هذا الخط الجديد، وسط ترحيب واسع من المسافرين.