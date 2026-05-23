قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستهدف حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل.. من المرشح؟
محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى
للصرف قبل العيد.. خطوات سريعة لإعادة تشغيل كارت المعاش الموقوف
مطاعم البيتزا تدق طبول الحرب في واشنطن.. ماذا يحدث داخل البنتاجون؟
شائعة الكولا.. سوهاج تكشف حقيقة ري الخضراوات بمياه الصرف في أخميم
3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران.. تعرف عليها
خبير تربوي يكشف عوامل نفسية تدعو لإعادة النظر في كم المناهج المدرسية
نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى
موسم جبر الخواطر.. الكرة تنصف الأندية التاريخية وتعيدها إلى منصات التتويج
رئيس بعثة الحج: حزمة هدايا لأول مرة للحجاج وشاشات تلفزيونية بمخيمات عرفات
أسعار العملات العربية في البنوك.. الريال 14.08 جنيه والدينار بـ172.27 جنيه
وصول المتهمين بالتعدي على طفل ووالده بباسوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لوس أنجلوس مباشر .. مصر للطيران تضيف نقطة جديدة إلى شبكة خطوطها الجوية

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

دشّنت مصر للطيران أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة لوس أنجلوس، لتضيف واحدة من أهم الوجهات الأمريكية إلى شبكة خطوطها الدولية، بما يعزز الربط الجوي بين مصر والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في خطوة تعكس خطتها التوسعية نحو كبرى الأسواق العالمية

وشهدت مراسم انطلاق أول رحلة مباشرة كلٌّ من الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وروبن هاروتونيان، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية ، ومارجون بينجولي، الملحق الإقليمي للجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلى جانب الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وقائد الرحلة.

ويُمثل تشغيل هذا الخط نقلة نوعية في شبكة رحلات مصر للطيران، خاصة في ظل ما تتمتع به مدينة لوس أنجلوس من مكانة اقتصادية وسياحية عالمية، فضلًا عن كونها بوابة رئيسية إلى غرب الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي من شأنه تعزيز حركة السفر والسياحة بين البلدين.

ومن جانبه، صرّح الطيار أحمد عادل بأن إطلاق الخط المباشر الجديد بين القاهرة ولوس أنجلوس يُجسد رؤية الشركة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية وتعزيز حضورها العالمي، بما يتماشى مع خطط التطوير والتحديث المستمرة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتقديم تجربة سفر أكثر تميزًا لعملائها في مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف أن اختيار أحدث الطرازات مصر للطيران التي انضمت مؤخرًا إلى أسطول الشركة، لتشغيل هذه الرحلات، يعكس حرص مصر للطيران على توفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية على متن الرحلات طويلة المدى، إلى جانب ما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة تشغيلية متقدمة تسهم في ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن تشغيل هذا الخط لن يقتصر فقط على خدمة الجاليات المصرية والعربية بالولايات الغربية الأمريكية، بل سيمثل أيضًا خطوة مهمة نحو تنشيط حركة السياحة والتبادل التجاري والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة.

وفي نفس السياق، قال القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الامريكية روبن هاروتونيان: "يسعدنا أن نرى شركة مصر للطيران تزيد من رحلاتها الجوية لتشمل المزيد من الوجهات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرحلة الافتتاحية اليوم إلى لوس أنجلوس والخط المرتقب إلى شيكاغو. تُعد لوس أنجلوس بوابة حيوية لغرب الولايات المتحدة، وسيعزز هذا المسار الجديد سبل التواصل بين مصر وواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في أمريكا. إننا نتطلع إلى الفرص التي ستوفرها هذه الروابط الجوية للمسافرين وقطاع الأعمال في بلدينا."

وفي أجواء احتفالية مميزة، قامت مصر للطيران بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على ركاب الرحلة الأولى إلى لوس أنجلوس، احتفالًا بتدشين هذا الخط الجديد، وسط ترحيب واسع من المسافرين.

مصر للطيران القابضة لمصرللطيران وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد ونجله

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

الزمالك

الأهلي يترقب موقف الزمالك من الرخصة الإفريقية.. وشوبير يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

حفلات دار الأوبرا

فى أبريل ومايو.. حفلات دار الأوبرا ترفع شعار كامل العدد

رامي صبري

فرفوش ولذيذ.. رامي صبري يروج لـ ألبومه الجديد

سمسم شهاب

سمسم شهاب يطمئن جمهوره ويطلب الدعاء لوالدته في بيان مؤثر

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد