من بيروت إلى مكة.. أفواج الحجاج اللبنانيين تبدأ رحلتها إلى الأراضي المقدسة

بدأت أفواج الحجاج اللبنانيين التوافد إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت استعدادًا للمغادرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وسط أجواء إيمانية مؤثرة غلبت عليها مشاعر الفرح والدعاء والترقب. ومنذ ساعات الصباح الأولى، شهدت قاعات المطار حركة ناشطة مع وصول الحجاج برفقة عائلاتهم وأقاربهم، الذين حرصوا على توديعهم قبل انطلاق الرحلة الروحانية التي ينتظرها المسلمون بشوق كبير.

ورفعت عائلات الحجاج الدعوات بأن يتقبل الله مناسكهم وأن يعودوا سالمين إلى لبنان، فيما بدت علامات التأثر واضحة على وجوه الكثيرين خلال لحظات الوداع.

وأكد عدد من الحجاج أن هذه الرحلة تمثل حلم العمر بالنسبة إليهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، معتبرين أن الوصول إلى الأراضي المقدسة يمنحهم شعورًا بالطمأنينة والسكينة الروحية.

وأشار بعض الحجاج إلى أنهم انتظروا سنوات طويلة ليتمكنوا من أداء الفريضة، لافتين إلى أن الاستعداد للحج لا يقتصر فقط على الترتيبات اللوجستية، بل يشمل أيضًا التحضير الروحي والنفسي لهذه المناسبة الدينية العظيمة. كما عبّروا عن أملهم بأن يحمل موسم الحج هذا العام الخير والسلام للبنان والمنطقة، وأن تعود الأيام الآمنة إلى جميع البلدان العربية.

وفي موازاة مغادرة الحجاج، كثفت البعثات الإدارية والطبية والدينية اللبنانية استعداداتها لمواكبة الحجاج خلال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين الإرشادات الصحية والتنظيمية وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء أداء المناسك. كما تعمل الجهات المختصة على متابعة أوضاع الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم وتنقلهم بما يضمن راحتهم وسلامتهم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور رائد المصري، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي العربي والدولي، أن موسم الحج يشكل محطة دينية سنوية ثابتة لا تعترضها أي عقبات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، مشيرًا إلى أن السفارة السعودية في بيروت تقوم بدور أساسي في تسهيل إجراءات سفر الحجاج اللبنانيين، إلى جانب تقديم تخفيضات على رسوم الحج لبعض الفئات، ولا سيما عائلات الشهداء وذوي الدخل المحدود، وذلك بعد تقييم يتم بالتنسيق بين السفارة السعودية والسلطات اللبنانية المختصة.

وأضاف المصري أن هذه الخطوات تعكس عمق العلاقة التي تجمع البلدين، مؤكدًا أن الروابط الدينية والإنسانية تسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين اللبناني والسعودي، خاصة في ظل حرص المملكة العربية السعودية الدائم على دعم استقرار لبنان والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه. واعتبر أن هذه العلاقة التاريخية المتجذرة لا يمكن فصلها عن البعد الديني والثقافي الذي يجمع الشعبين منذ عقود طويلة.

من جهته، أكد العميد الركن بهاء حلال، الباحث في العلاقات الدولية، أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان تُعد من العلاقات العربية التاريخية الراسخة التي قامت على أسس الأخوّة والدعم المتبادل والحرص على استقرار المنطقة العربية. وأشار إلى أن المملكة لعبت على مدى عقود دورًا بارزًا في دعم لبنان سياسيًا واقتصاديًا وإنسانيًا، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحفاظ على وحدة لبنان وأمنه واستقراره الداخلي.

وأوضح حلال أن المملكة العربية السعودية شكّلت دائمًا مظلة دعم للبنان في مختلف الظروف، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو دعم المؤسسات الرسمية أو الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني خلال الأزمات الصعبة، لافتًا إلى أن الجهود السعودية ساهمت أيضًا في تعزيز لغة الحوار والاعتدال وترسيخ مفاهيم التهدئة والسلام الداخلي بما يحفظ السلم الأهلي ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن من أبرز المحطات التي تؤكد عمق هذه العلاقة، الدور السعودي في دعم اتفاقات الوفاق والحوار العربي، وحرص القيادة السعودية على أن يبقى لبنان وطنًا جامعًا لكل أبنائه بعيدًا عن التوترات والانقسامات، معتبرًا أن المملكة تنظر إلى لبنان باعتباره جزءًا أساسيًا من النسيج العربي والثقافي في المنطقة.

وفي الجانب الإنساني والديني، أشار حلال إلى أن مكرمات المملكة تتجلى سنويًا في رعايتها لحجاج بيت الله الحرام من مختلف الدول الإسلامية، ومن بينها لبنان، موضحًا أن السلطات السعودية أولت هذا العام اهتمامًا كبيرًا بتنظيم موسم الحج وتأمين أفضل الخدمات للحجاج بما يضمن أداء المناسك بسهولة وأمان وطمأنينة.

ولفت إلى أن موسم الحج الحالي يشهد مشاركة آلاف الحجاج اللبنانيين المتوجهين إلى مكة المكرمة لأداء الفريضة، وسط تسهيلات واسعة وإجراءات تنظيمية متطورة وفّرتها المملكة، تشمل خدمات النقل والإقامة والرعاية الصحية والتنظيم الإلكتروني الحديث، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل امتدادًا للدور الكبير الذي تقوم به السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين واستقبال ضيوف الرحمن بأفضل صورة ممكنة.

وأكد حلال أن العناية السعودية بالحجاج اللبنانيين تحمل أبعادًا أخوية وإنسانية تعكس عمق الروابط بين الشعبين الشقيقين، وتشدد على أن المملكة لا تدّخر جهدًا في دعم لبنان وأبنائه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والإنسانية.

وختم بالتأكيد على أن العلاقة السعودية اللبنانية تبقى نموذجًا للتعاون العربي البنّاء القائم على الاحترام المتبادل والدعم الصادق، وهي علاقة من شأنها أن تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز ثقافة السلام والحوار وفتح آفاق جديدة من التعاون لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

ونوه مسؤولون بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تنظيم موسم الحج سنويًا، من خلال توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لاستقبال ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى اعتماد خطط تنظيمية وصحية متطورة تهدف إلى تأمين أداء المناسك بسهولة وأمان وفي أجواء من الاستقرار والطمأنينة.

ويترقب المسلمون حول العالم انطلاق مناسك الحج خلال الأيام المقبلة، في مشهد إيماني يجمع الملايين على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم تحت شعار العبادة والتقرب إلى الله، فيما تبقى رحلة الحج بالنسبة للكثيرين تجربة روحانية استثنائية تحمل معاني الصبر والإيمان والسلام.