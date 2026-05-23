انطلاق قمة "الاستراتيجية الزرقاء 2026" في أثينا.. بعد غد

تعقد رابطة أحواض بناء السفن اليونانية قمة "الاستراتيجية الزرقاء 2026" بعد غد |الاثنين" في أثينا، تحت شعار "اليونان: حلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وأمريكا وآسيا".

وستضم القمة عددًا من المتحدثين بينهم وزير التنمية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس، ووزير الشؤون البحرية اليوناني فاسيليس كيكيلياس، والسفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وتعقد هذه القمة قبل انعقاد معرض بوسيدونيا 2026 للشحن البحري المقرر عقده في يونيو المقبل في العاصمة اليونانية أثينا.

يذكر أن رابطة أحواض بناء السفن اليونانية هي الهيئة الرسمية التي تقود مساعي إحياء وتطوير قطاع بناء وإصلاح السفن في اليونان.