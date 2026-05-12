مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن السياسة الخارجية المصرية سياسة بعيدة النظر، وسياسة مؤثرة بحكم الجغرافيا والتاريخ والدور الذي قامت به مصر خلال العقود الماضية من أجل الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي.

أضاف خلال مداخلة في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية رغدة بكر، أن مصر، بعلاقاتها القوية مع القوى الدولية، وكذلك مع مختلف دول المنطقة العربية والجوار الجغرافي، نجحت في استثمار هذه العناصر لتلعب دور "رمانة الميزان" في المنطقة، وعندما ننظر إلى خريطة الصراعات والأزمات، سواء في الشرق الأوسط أو الخليج أو البحر الأحمر أو القرن الأفريقي أو شمال أفريقيا وحتى في وسط أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، نلاحظ أن مصر تعمل على كل هذه المحاور من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للشعوب والدول.

أشار إلى أن مصر لم تنحز في معظم هذه الصراعات والأزمات والمواجهات المسلحة، باستثناء ما يتعلق بـإسرائيل وعدوانها على قطاع غزة وممارساتها في الضفة الغربية وجنوب لبنان، وهذا موضوع منفصل يمكن مناقشته لاحقًا، لكن بشكل عام، مصر في هذه النزاعات والحروب، وحتى في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، استطاعت أن تبلور موقفًا واضحًا يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتضامن العربي.

وأكد أن الترجمة العملية لهذا الدور، نجدها في تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزياراته، وكذلك في مشاركته في قمة "أفريقيا- فرنسا"، هذه المشاركة تعكس أن مصر تتحرك في دائرتين أساسيتين: الدائرة الأفريقية والدائرة الأوروبية-المتوسطية، وقد لعبت مصر دورًا مهمًا منذ عقود في أن تكون جسرًا حضاريًا بين هاتين الدائرتين.