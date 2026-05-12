21 ألف لتر.. ضبط 4 أشخاص جمعوا السولار لبيعه في السوق السوداء بمحافظتي الأقصر وأسوان

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (الأقصر ، أسوان) فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية قيام عدد من الأشخاص بتجميع وحجب المواد البترولية " السولار " من عدد من محطات الوقود ، بقصد حجبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وأمكن ضبط (عنصرين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") بمخزن كائن بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وضبط بحوزتهما ، (21 ألف لتر مواد بترولية "سولار" – بندقية آلية- "سيارة ربع نقل ، ميكروباص، دراجتين ناريتين " جميعهم بدون لوحات معدنية).

كما تم ضبط (عنصرين "أحدهما له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر) ، وضبط بحوزتهما (350 لتر مواد بترولية "سولار") محملة على مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهة المتهمين أقروا بتجميعهم وحجبهم الوقود من عدة محطات الوقود بمحافظات الوجه القبلى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.