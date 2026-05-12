نائب محافظ الأقصر يبحث 31 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح

عقد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح، الذي يعقد بصورة أسبوعية منتظمة بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، وذلك بحضور حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات المعنيين ومديري المديريات الخدمية أو ممثليهم.

وخلال اللقاء، استمع نائب المحافظ إلى عدد 31 طلبًا وشكوى مقدمة من المواطنين، بخصوص طلبات تربية وتعليم ورعاية صحية ومياه شرب ومرافق وطلبات إسكان شعبي وتوفير فرص عمل إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.

وأكد نائب محافظ الأقصر، حرص المحافظة تحت قيادة محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة على الاستماع المباشر لمطالب المواطنين وسرعة فحص ودراسة جميع الطلبات والشكاوى الخاصة بهم والعمل على إيجاد حلول قانونية وعاجلة تلبي احتياجاتهم في إطار اللوائح والإمكانات المتاحة، موجّهًا إدارة خدمة المواطنين بمتابعة كافة الطلبات بشكل جاد ومستمر مع الجهات المختصة، وإبلاغ المواطنين بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن شكاواهم ومطالبهم.