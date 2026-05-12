إغلاق مسجد أثناء صلاة الظهر يثير غضب أهالي الرياينة غرب الأقصر.. والأوقاف تشكل لجنة

شهدت قرية الرياينة بمركز ارمنت غرب الأقصر حالة من الاستياء بين الأهالي بعد فوجئوا بإغلاق أبواب مسجد أولاد يونس أثناء توجههم لأداء صلاة الظهر ما دفع عددا من المواطنين للتعبير عن غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الأهالي مقطع فيديو يوثق الواقعة مؤكدين أن المسجد كان مغلقا وقت الصلاة وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب غلقه وعدم فتحه أمام المصلين.

وأكد عدد من أهالي القرية أن الواقعة تسببت في حالة من الغضب والحزن خاصة أن المساجد تعد مقصدا رئيسيا لأداء الصلوات اليومية مطالبين بسرعة التدخل لمنع تكرار الأمر وضمان عدم غلق المساجد خلال أوقات الصلاة.

وطالب الأهالي مديرية الأوقاف بالأقصر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المقصرين مع تكثيف أعمال المتابعة والرقابة على المساجد بمختلف القرى والمراكز للتأكد من انتظام العمل بها وخدمة المصلين بشكل دائم.

وأكد مصدر بمديرية أوقاف الأقصر أنه فور تداول الشكوى تم الدفع بلجنة تفتيشية إلى قرية الرياينة غرب لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من فتح مسجد أولاد يونس واستقبال المصلين خلال صلاة العصر.

وأشار المصدر إلى أن المديرية تتابع بشكل مستمر انتظام العمل داخل المساجد والتأكد من إقامة الشعائر بصورة طبيعية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير .