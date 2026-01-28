زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

تصدر زواج أحمد عز تريند منصات التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد إعلان طليقته زينة عن خبر زواجه بشكل مفاجئ، ليعود الثنائي إلى الواجهة من جديد بعد الأزمة التي مرا بها لتشتعل الساحة مابين تصريحات زينة ورد أحمد عز عن زواجه.

شائعة زواج احمد عز

زينة تعلن زواج أحمد عز

في خبر مفاجئ، نشرت الفنانة زينة ستوري عبر حسابها على أنستجرام، أعلنت فيه زواج أحمد عز “ طليقها السابق ”، وكتبت زينة :" باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته، كده هتشتغل بضمير أكتر وكمان توفر المرتب، خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا" .

زواج أحمد عز تريند

وبعد منشور زينة ، تحول خبر زواج أحمد عز لـ تريند وسائل التواصل الإجتماعي وسط تساؤلات الجميع عن زوجة أحمد عز ومن هي مساعدته الخاصة التي ارتبط بها مؤخراً وهل تم زواج أحمد عز في السر أم مجرد سخرية من زينة وخبر غير صحيح؟.

أحمد عز يرد على خبر زواجه

أحمد عز قرر الر هذه المرة أمام حديث طليقته زينة، وقرر أن يكشف لجمهوره الحقيقة، حيث نفى الفنان أحمد عز، الأخبار المتداولة حول زواجه، مؤكدًا أن هذه الأنباء «لا أساس لها من الصحة»، مشيرًا إلى أنه موجود حاليًا في إجازة خارج مصر، وسوف يعود خلال أسبوعين على الأكثر.

ما السر وراء شائعة زواج أحمد عز؟

تساءل الكثير حول سر توقيت إطلاق شائعة زواج أحمد عز الآن وعلاقته بمساعدته الخاصة، ويكمن الأمر في النزاع القائم بين زينة وأحمد عز بسبب مصاريف أبنائهما التوأم، حيث تقدمت هيئة دفاع أحمد عز أمس بشكوى إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي لتضرره من الأرقام المفروضة عليه من محكمة الأسرة، والتي تخطت مليوني ونصف المليون جنيه سنويًا، بواقع أكثر من مائتي ألف جنيه شهريًا.

أحمد عز يدفع 200 ألف جنيه شهرياً لأبنائه التوأم

وأوضحت هيئة الدفاع أن الفنان بات ملزمًا بسداد مبالغ شهرية تتجاوز 200 ألف جنيه، في إطار عدة أحكام نفقة وأجور، من بينها حكم بإلزامه بدفع 60 ألف جنيه شهريًا نفقة للصغيرين، إضافة إلى 38 ألف جنيه شهريًا أجر مسكن وأجر حضانة، وذلك بموجب أحكام قضائية نهائية.

30 ألف أجر خادمة

كما أشارت الشكوى إلى صدور حكم بإلزامه بسداد 30 ألف جنيه شهريًا كأجر خادمة للصغيرين، وهو ما رفع إجمالى الالتزامات الشهرية إلى نحو 212 ألف جنيه.

مليون جنيه مصاريف المدرسة

وذكرت هيئة الدفاع أن عز مُلزم كذلك بسداد مبلغ 23 ألفًا و304 جنيهات إسترلينية، أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، قيمة المصروفات الدراسية للصغيرين، وهو ما يعادل قرابة مليون جنيه سنويًا تُسدد على أقساط، معتبرة أن هذه القيمة مبالغ فيها.

وأضافت أن المحكمة كانت قد أصدرت أيضًا حكمًا بإلزام الفنان بسداد ما يقرب من 24 ألف جنيه إسترلينى مصروفات دراسية، إلى جانب إلزامه بدفع 30 ألف جنيه أجر خادمة، ضمن سلسلة من الأحكام المالية المرتبطة بالقضية.

أحمد عز يسدد 2 مليون ونصف لأبنائه سنوياً

وأكدت هيئة الدفاع أن إجمالى ما يسدده أحمد عز سنويًا لا يقل عن مليونين و540 ألف جنيه، معتبرة أن هذه الأحكام تمثل، وفق وصفها فى الشكوى، «ضررًا جسيمًا وظلمًا صارخًا»، مشيرة إلى أن مثل هذه القيمة المالية لم يصدر بها حكم من قبل فى تاريخ القضاء المصرى، بحسب ما جاء فى نص الشكوى المقدمة للجهات المختصة.

فيلم أحمد عز الجديد2026

ويواصل أحمد عز حاليًا استعداداته لعرض عدد من الأعمال السينمائية التي انتهى من تصويرها، ومن المقرر طرحها خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينتظر عرض فيلم The Seven Dogs، الذي يشاركه بطولته الفنان كريم عبد العزيز، والعمل من تأليف محمد الدباح.

وتدور أحداث فيلم The Seven Dogs حول شخصية خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة «الكلاب السبعة»، في مهمة مشتركة لمواجهة تجارة المخدرات، وهو ما يضعهما في سلسلة من الأزمات المتلاحقة والتحديات المعقدة.